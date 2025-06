"Слепи" бомби налагат евакуацията на 20 000 души в Кьолн

О коло 20 000 души се евакуират от домовете си в германския град Кьолн, докато експерти се опитват да обезвредят три бомби от Втората световна война, предаде Sky News .

Това е най-голямата следвоенна евакуация в историята на града и се наложи след откриването на две американски бомби с тегло 1000 кг и една с тегло 500 кг.

Заради големината на бомбите се налага създаването на 1000-метрова зона на опасност, която трябва да бъде отцепена и затворена.

Around 20,000 people are being evacuated from their homes in the German city of Cologne as experts try to defuse three Second World War bombs.



Служители обхождат домовете и бизнесите в Стария град и квартал Дойц в Кьолн, за да се уверят, че те са напълно евакуирани.

Девет училища, 58 хотела, една болница, сградата на общината и районът около прочутата катедрала на Кьолн, включена в списъка на ЮНЕСКО, са сред множеството места, които временно ще бъдат недостъпни.

За засегнатите от евакуацията са осигурени два кризисни приюта.

Според наличните данни, по време на Втората световна война над Кьолн са били пуснати около 1,5 милиона бомби.

Експертите смятат, че около 20% от тях не са се взривили напълно.

IMPORTANT MOBILITY INFORMATION BMTH COLOGNE/KÖLN:



This week, three WWII era undetonated bombs were discovered around the Köln-Deutz area. Tomorrow, this area will be closed off while they defuse them. Plan your route to the show accordingly.



The show itself is UNAFFECTED. pic.twitter.com/8f5Ug5wK66 — Berlin/Lyn⁷ IS SEEING BMTH!!!! (@aegyosykes) June 3, 2025

Някои от тези т.нар. „слепи“ бомби все още се намират неизбухнали под земята и през годините нееднократно са предизвиквали евакуации.

През 2024 г. в града са открити 31 бомби, което е наложило провеждането на 17 евакуации, засягащи над 36 000 души.

Сред откритите невзривени боеприпаси е имало една американска бомба с тегло 1000 кг, пет бомби по 500 кг, както и няколко гранати.

Градските власти съобщават пред Sky News, че планът е бомбите да бъдат обезвредени.

Ако това се окаже невъзможно, следващата възможност е те да бъдат взривени контролирано.

In Germany, around 20,000 people will have to leave their homes in Cologne tomorrow following the discovery of three unexploded American World War II bombs.https://t.co/J62Y4NQ2pu pic.twitter.com/YZnW8bzkhF — DW News (@dwnews) June 3, 2025

Това би било значително по-мащабна операция, която ще изисква доставяне на пясък и вода в района, за да се ограничи поражението от взрива.

Властите се надяват, че ако всичко върви по план, сапьорите ще успеят да обезвредят бомбите навреме, за да могат хората да се върнат по домовете си до сряда вечер.

Кьолн е първият германски град, който е бил подложен на т.нар. „бомбардировка с 1000 бомбардировача“ от Кралските военновъздушни сили на Великобритания по време на Втората световна война.

На 30 май 1942 г. за една нощ са пуснати около 1400 тона бомби.

Не е ясно от кои конкретни бомбардировки са откритите боеприпаси.

