Newsweek: Си Дзинпин може да спаси Америка

К огато папа Лъв XIV се появи на лоджията на базиликата „Свети Петър“ преди две седмици, той бе обгърнат от сянката на една отдавна отминала империя. Престолът на Свети Петър е в Рим, защото по времето на Исус това е бил центърът на света; Църквата говори езика на една цивилизация, достигнала своя връх преди две хилядолетия. Това посочва Мат Робинсън за Newsweek .

Ехото на древен Рим все още шепне на всички нас. Нашите закони са изпълнени с римски идеи. Календарите ни са проектирани от римляни, дните и месеците носят имената на техни богове и императори. Нашата архитектура, мерни единици и държавно управление носят белезите на римското наследство. Ако искаш една идея да звучи по-интелигентно, говориш за нея на латински — точно това правят лекарите, юристите и учените ни, коментира Робинсън.

Всичко това ни напомня, че една паднала велика цивилизация може да остави дълго сияние след себе си. И това би трябвало да бъде някаква утеха за Америка, която бавно се плъзга към собствената си епоха на упадък. пише авторът на Newsweek.

Аларих може и да не е пред портите, но признаците на разпад трудно могат да бъдат пренебрегнати. Американците са значително по-неграмотни и проявяват далеч по-малко интерес към света. Избираме паразитни лидери, които ни хранят с кухи обещания за възстановяване на отминалото ни „величие“, докато реално рушат кредитния ни рейтинг, подкопават научните изследвания — основата на нашето благоденствие, отслабват демократичните ни свободи, прогонват световните инвестиции панически от страната и изсмукват самия ни разум. Станали сме антисоциални и нещастни, както всеки човек в депресия, твърде обезверени, за да променим нещо, смята Мат Робинсън.

Затова малка утеха е и перспективата, че отблясъкът от американската икономическа, интелектуална и военна мощ от миналия век може да поддържа нашите потомци относително добре обезпечени поколения наред — така, както Източната римска империя е просъществувала още 1000 години след началото на упадъка, довел до падането на Рим, коментира Робинсън.

