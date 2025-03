Следващият неудобен въпрос за Запада: Трябва ли да говорим с руснаците?

Р азговорите на Тръмп с Путин дадоха старт на нов дебат, който тази седмица беше във фокуса на Raisina Dialogue в Индия.

„Чакайте, извинете.“ Високопоставен европейски служител спря по средата на изречението, докато двама мъже минаваха покрай него. „Те са от руската делегация“, прошепна той. „Най-добре да избягваме зрителен контакт.“

Шегуваше се... донякъде, пише Роби Грамър за Politico .

Какъвто и да беше тонът му, коментарът отразяваше дилема, пред която са изправени мнозина в залите на голямата международна конференция по сигурност и икономика в Ню Делхи тази седмица. Западните служители се опитваха да разберат кой би трябвало да говори с руснаците и ако да – как.

Всяка година висши военни и дипломатически представители от целия свят се събират на Raisina Dialogue – едно от последните останали места, където западни служители се движат по същите коридори като представители на конкурентни сили като Русия и Иран. Индия поддържа близки връзки с множество сили, включително съюзници и противници на САЩ, като част от своята политика на „мулти-алиансова дипломация“, посочва Грамър.

Сред присъстващите тази година бяха директорът на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард, украинският външен министър Андрий Сибиха, руски депутати и висши представители от страни членки на НАТО като Швеция, Норвегия и Унгария.

Руската делегация на този форум беше почти „радиоактивна“ за западните представители, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. Но новият дипломатически подем между президента Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин подтиква някои служители от страните в НАТО да обмислят дали да възобновят диалога с Русия след три години война в Европа – и при какви условия, пише Грамър.

Русия и Украйна размениха 372 военнопленници

Наблюдаването на тези дебати в рамките на конференцията дава първи индикации дали Москва има шанс да се измъкне от статута си на международен парий. А понякога положението става наистина неловко, коментира авторът на Politico.

По време на една от панелните дискусии на Raisina, бившият австралийски премиер Тони Абът попита руския депутат от Държавната дума Вячеслав Никонов дали смята, че Украйна има право да съществува като държава.

Някои от присъстващите аплодираха въпроса на Абът. „Да, разбира се“, отговори Никонов, след което добави уговорки, които оправдаваха решението на Путин да нахлуе в Украйна.

Никонов участваше в панелната дискусия заедно с Джорджет Мосбахер, посланик на Тръмп в Полша по време на първия му мандат. Никонов тихо се подсмихна и завъртя очи, когато Мосбахер заяви: „Никой не очакваше руската армия да е толкова некомпетентна, а украинците – толкова ожесточени бойци.“ (Мосбахер също подкрепи плановете на Тръмп да преговаря с Русия за прекратяване на войната.)

Но фактът, че руснак и американец седяха един до друг на публичен панел, беше значителен, посочва Роби Грамър.

„Това нямаше да се случи преди няколко месеца“, отбеляза представител на Северна Европа. „Още един знак за ефекта на Тръмп.“

Панелът беше в рязък контраст с конференцията през 2023 г., където тогавашният държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен и руският външен министър Сергей Лавров присъстваха, но внимателно се избягваха.

