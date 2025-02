Санкциите срещу Русия промениха вноса на Европа, но все още носят милиарди на Путин

З наете ли, че има един критично важен продукт – такъв, без който всички бихме били мъртви – чийто внос от Русия в Европа всъщност е нараснал след началото на войната в Украйна?

Може би изглежда безсмислено да обсъждаме икономическите санкции в момент, когато все повече се говори за края на войната, но е важно да разберем дали те наистина промениха хода на конфликта.

Това посочва Ед Конуей - журналист и автор в областта на икономиката.

Финансовите пазари вече започват да оценяват възможността за мирно споразумение между Русия и Украйна. Цените на едро на природния газ – тези, които се променят всеки ден на борсите, а не тези, които потребителите плащат вкъщи – спаднаха рязко през последните седмици. Само за последните две седмици цените на газа в Европа за доставки през следващия месец намаляха с 22%. Ако тази тенденция се запази, тя би могла да доведе до по-ниски сметки за ток и отопление, въпреки че настоящите увеличения през април ще отразяват по-старите, по-високи цени, посочва Конуей за Sky News .

Но санкциите заслужават внимание, защото със сигурност са оказали влияние върху войната. Когато конфликтът избухна, ни беше казано, че икономическите мерки ще подкопаят руската икономика, което ще направи значително по-трудно за Владимир Путин да води война. Очакваше се Русия да пострада по четири основни начина:

ЕС: Така Русия ви създава "нови зависимости"

Разликата между обещаното и реалността

Руският петрол продължава да се продава по света, въпреки че санкциите вероятно са намалили цената му до известна степен.

Europe still paying Russia billions of roubles for vital goods, it's just that what it buys has changed, writes @EdConwaySky ⬇️



https://t.co/IGplY0bUC5