Русия и Украйна с взаимни обвинения след бомбардировката в Суджа

Р усия обвини Украйна, че е нанесла удар по газопровода в Суджа, с което е нарушила споразумението да не нанасят удари по енергийната инфраструктура на другата страна, постигнато с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Украйна също обвини Русия, че е ударила газопреносната станция - която в момента е затворена, въпреки че е ключова част от газопровода към Европа - и лъжливо обвини Киев в отговорност.

❗️🇷🇺Russia itself attacked the Sudzha gas measuring station to blame Ukraine, - General Staff of 🇺🇦Ukraine



The station was repeatedly shelled by the Russians, in particular last summer. Previously, the Russian troops used the main gas pipeline pipe for the covert movement of… pic.twitter.com/bYmJgwMcYX — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) March 21, 2025

Подкопаването на газоизмервателната станция в Суджа, заедно с неотдавнашните удари по руската енергийна инфраструктура, са украинска провокация за дискредитиране на мирните инициативи на американския президент Доналд Тръмп. Това заявиха от Руското министерство на отбраната, предаде ТАСС .

„По този начин подкопаването на важен руски енергиен обект, извършено от частите на ВСУ, отстъпващи от Курска област, е умишлена провокация на киевския режим, която следва да се разглежда в общата серия от неотдавнашни удари по енергийната инфраструктура на Руската федерация с цел дискредитиране на мирните инициативи на президента на САЩ“, заявиха от руското военно министерство.

Мощна експлозия след пожарa в руска петролна база, ударена от Украйна

От своя страна Украйна обвини Русия, че умишлено е атакувала газопреносната станция „Суджа“ в Курска област в опит да хвърли вината върху Киев, предаде The Kyiv Independent .

В публикация във Facebook Генералният щаб заяви, че обвиненията са „неоснователни“ и са част от „дискредитираща кампания срещу Украйна“.

„Споменатата станция беше многократно обстрелвана от самите руснаци“, добавиха оттам.

“Kyiv violated the ceasefire by attacking a Russian energy facility in Sudzha.



The question now is how Washington will continue to manage the 'crazed terrorist scum'"

— Russian Foreign Ministry spokeswoman Zakharova



The Ukrainian Armed Forces blew up the GIS "Sudzha"...… pic.twitter.com/42wG4UVXAf — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 21, 2025

Според украинските военни Русия и преди е нанасяла удари по същата станция с управляеми авиационни бомби, включително и преди три дни.

Генералният щаб също така твърди, че руските сили са използвали главния газопровод в близост до съоръжението, за да прикриват движението на войските.

„Руснаците продължават да произвеждат множество фалшификати и се стремят да заблудят международната общност. Молим ви да се доверявате само на официални източници, да проверявате информацията и да не се поддавате на манипулации“, се казва още в изявлението.

Тръмп заяви, че мирните преговори между Украйна и Русия разглеждат „разделянето на определени активи“

По-рано този месец Украйна разпространи видеозапис, на който се вижда как според нея руски нападателни групи използват газопровод, за да се закрепят в покрайнините на Суджа в руската Курска област.

Последният инцидент идва в момент, когато Украйна потвърди отстъплението си от град Суджа след бързото руско настъпление.

Първоначално Киев започна трансгранично нахлуване в Курска област през август 2024 г., но според съобщенията през последните седмици е загубил голяма част от територията.

Ройтерс: Русия постави три условия за мирни преговори със САЩ за Украйна

Развитието на събитията последва разговора между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, по време на който Путин се съгласи да спре ударите по енергийната инфраструктура на Украйна.

На 19 март президентът Володимир Зеленски заяви, че в телефонен разговор с Тръмп също се е съгласил да спре ударите по руската енергийна инфраструктура.

This is not the first time the Russians have attacked the Sudzha gas measuring station: the General Staff categorically rejected accusations of shelling the Ukrainian Defense Forces.



"In particular, last summer it was bombed by guided aerial bombs, and three days ago the… pic.twitter.com/U3ibkrPbfo — kolibri.93 (@viktorikolibri) March 21, 2025

Не пропускайте още от Vesti.bg:

САЩ: Украйна и Русия са "на един дъх от пълно прекратяване на огъня“

Мистериозен обрат: Семейството на Джийн Хекман блокира резултатите от аутопсията на съпругата му

Терзиев: Има внесен идеен проект за строеж на над 200-метрова сграда на бул. "Черни връх", но той не е одобрен

* Видеото е архивно!