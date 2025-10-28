Свят

„Следата на смъртта": Учени откриха нов начин, по който вирусите се разпространяват

Учени откриват, че умиращите клетки оставят „следа“, която вирусите като грипа могат да използват, за да се разпространяват към съседни клетки, което отваря възможности за нови терапии

28 октомври 2025, 12:18

В ируси като грипа могат да се разпространяват в организма, като използват „следата на смъртта“, оставена от самоунищожаващите се клетки, пише Newsweek.

(Във видеото: Проф. Кантарджиев: Няма повод за паника, но случаите на респираторни инфекции се увеличават)

Това откритие на учени от Университета Ла Троб и Института за медицински изследвания Уолтър и Елиза Хол в Австралия, както и от Торонто Метрополитън Университи в Канада, разкрива досега неизвестна част от процеса на клетъчна смърт и подмяна, което може да отвори път към по-ефективни лекарства.

„Открихме, че когато една клетка умира, тя може да остави "следа", която маркира мястото на смъртта и комуникира с имунната система,“ заявиха клетъчният биолог Джорджия Аткин-Смит и биохимикът професор Иван Пун.

В изследването, проведено с различни типове клетки, включително от мишки, екипът установи, че когато клетките самоунищожават, те променят формата си, отделят се от околната среда и оставят остатък, който учените описват като „следата на смъртта“.

„Досега се смяташе, че след като клетката бъде подканена да умре, тя се разгражда на случаен принцип с ограничен ефект. Нашите изследвания показват, че умиращите клетки преминават през поредица от стъпкови промени, за да "умрат правилно" и да продължат да "комуникират от гроба",“ обясниха Аткин-Смит и Пун.

„Следата на смъртта“ съдържа досега неизследван вид екстрацелуларни везикули – малки пакети, които клетките използват за транспорт на протеини, липиди и РНК към други клетки – наречени „F-ApoEVs“.

Тези везикули маркират мястото на мъртвата клетка и служат като „бележки“ за имунната система, за да идентифицира и почисти клетъчните остатъци, предотвратявайки нежелано възпаление.

Експериментите показват, че когато умиращите клетки са заразени с вируса на грипа, вирусът може да използва този „процес на почистване“, като се крие във F-ApoEVs, което потенциално подпомага разпространението на инфекцията към съседни клетки.

„Добре известно е, че грипът може да заразява клетки и да причинява тяхната смърт. Нашите резултати обаче показват, че вирусните частици могат да се скрият в следата на умиращата клетка, използвайки я като ‘Троянски кон’ за разпространение,“ обясниха учените.

Съавторът на изследването Стефани Рътър подчертава, че откритията показват колко е важно клетката да комуникира с околната среда за поддържане на здравето и как тези процеси могат да бъдат използвани от вирусите.

„Чрез по-добро разбиране на последиците от клетъчната смърт се надяваме да генерираме нови знания, които могат да доведат до разработването на лекарства за регулиране на този процес,“ добавиха Аткин-Смит и Пун.

Клетъчната смърт е свързана с много заболявания – от инфекциозни болести и автоимунни реакции до сърдечно-съдови заболявания и рак. Затова изследванията на клетъчната смърт имат широки приложения и могат да повлияят на лечението на много болести.

Следващата стъпка на учените е да валидират резултатите си чрез опити с мишки и проби от пациенти, за да потвърдят приложимостта на своите „вълнуващи нови открития“.

Клетъчна смърт Разпространение на вируси Грипен вирус Имунна система F-ApoEVs Следа на смъртта Нови лекарства Научно откритие Клетъчна комуникация Инфекциозни болести
