Симптомите при дълъг COVID изчезват до година след заразяване

П овечето симптоми, свързани с продължителна, но лека форма на COVID-19, е вероятно да изчезнат до една година след заразяването на пациентите с вируса, предаде Франс прес, позовавайки се на израелско изследване, публикувано в "Бритиш медикъл джърнъл".

