Тази диета е свързана с намален риск от инфекция с COVID-19

Т ъй като новите случаи на COVID-19 все още са десетки хиляди на ден по целия свят, учените работят усилено, опитвайки се да научат повече за факторите, които излагат всеки от нас на по-голям риск от инфекция.

Оказва се, че придържането към веган или вегетарианска диета е свързано с 39 процента по-малък шанс за заразяване с вируса. Това сочат данни от ново проучване, включващо 702 възрастни бразилци, проведено от изследователи от университета в Сао Пауло в Бразилия.

Анализът на данните не е достатъчен, за да докаже пряка причина и следствие, но предполага, че ограничаването или избягването на месо и животински продукти може да предостави известна защита срещу вируса SARS-CoV-2. Връзката се е запазила дори след като са били изчислени няколко други фактора, свързани със здравето, съобщава Science Alert.

„Нашето проучване предоставя доказателства, че хората с растителна диета, които се хранят предимно с растителни продукти са имали по-ниска честота на COVID-19 дори след отчитане на важни променливи като физическа активност и придружаващи заболявания“, пишат изследователите в своята публикация.

От 702 участници в проучването, 278 съобщават, че следват предимно растителна диета. Тази група посочва, че редовно ядат повече зеленчуци, бобови растения и ядки от останалите 424 доброволци, както и по-малко (или никакви) млечни или месни продукти.

