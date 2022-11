Откриха сериозни рискове при повторно заразяване с COVID-19

Р искът от смърт, хоспитализация и сериозни здравни последствия се увеличават значително при повторно заразяване с COVID-19 съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

Състоянието не се влияе от ваксинационния статус. Това показва изследване, публикувано в четвъртък в сп. „Нейчър медисин“.

Intranasal COVID-19 vaccine fails to induce mucosal immunity.



