И ранска певица получи 74 удара с камшик, след като беше призната за виновна в "накърняване на обществения морал" заради участие, на което е пяла без хиджаб.

29-годишната Парасту Ахмади е била бичувана в понеделник заради излъчван на живо концерт в YouTube през 2024 г., който доби огромна популярност в Иран, пише New York Post.

Iranian singer convicted of 'outraging public decency' lashed 74 times for performing without hijab https://t.co/Q7SoBGPJTq https://t.co/y2lm3xXdg9 — New York Post (@nypost) November 23, 2026

В страната на жените е забранено да пеят солово на публични места, а законът ги задължава да носят хиджаб и скромно облекло пред хора.

Концертът е заснет на 11 декември 2024 г. в кервансарая Дейр-е Гачин, исторически обект по маршрута на Пътя на коприната в Иран. На събитието не е имало публика на живо, но видеото е гледано около 3 милиона пъти.

По време на изпълнението Ахмади е облечена в рокля без ръкави и няма забрадка на главата си.

В описанието към концерта, споделено в нейния канал в YouTube, Ахмади написа: "Искам да пея за хората, които обичам. Това е право, от което не можах да се откажа, а именно да пея за земята, която обичам страстно."

През юни наказателен съд в град Кум призна Ахмади и още осем души за виновни в "накърняване на обществения морал чрез създаване и разпространение на вулгарно и неморално съдържание онлайн".

Адвокатите на изпълнителката обжалваха присъдата през септември, но жалбата им беше отхвърлена.

Музикантите Сохаил Фагих-Насири, Амин Тахери и Амирали Пирня, които също са участвали в изпълнението, както и организаторът на концерта Мохсен Лашкари, също са били наказани с удари с камшик, съобщи Евронюз.

Освен бичуването, всички петима артисти са осъдени на двугодишна забрана за пътуване в чужбина и двугодишна забрана за извършване на творческа дейност.

Адвокатът на Ахмади заяви пред иранския вестник "Етемад", че певицата и четирима членове на нейния продуцентски екип са се явили доброволно пред провинциалните власти в Кум в понеделник за изпълнение на наказанията им.