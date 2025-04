Откриха автомобил сред руините на потънал военен кораб от Втората световна война

Е кип, изследващ останките от USS Yorktown, направи изненадващо откритие през уикенда, когато сред руините на легендарния самолетоносач бе засечен мистериозен автомобил Ford, съобщиха официални източници.

Бледите очертания на предполагаем черен Ford Super Deluxe „Woody“ от 1940–41 г. бяха заснети в събота от дистанционно управлявано подводно устройство на палубата на хангара на историческия кораб, потънал по време на битката при Мидуей през 1942 г., съгласно данни на NOAA Ocean Exploration. При допълнително проучване на следващия ден се установило, че автомобилът е в изправено положение, с частично четим регистрационен номер, на който се вижда надпис „SHIP SERVICE __ NAVY“. Предното стъкло все още е непокътнато, въпреки че обектът се намира на около 5 км под морската повърхност.

"Това е кола. Това е кола", се чува да казва изследовател по време на живо предаване от експедицията, съобщава Miami Herald. „Това е цял автомобил.“ „Защо има кола на този кораб?“ — удивено попитал друг член на екипа.

Според служители на NOAA автомобилът може да е бил използван от контраадмирал Джак Флетчър, капитан Елиът Бъкмастър или друг член на екипажа, докато USS Yorktown е бил акостирал в чуждестранни пристанища. Изследователите се чудят защо колата е останала на борда по време на опитите за спасяване, когато екипажът отчаяно е изхвърлял тежко оборудване, за да облекчи товара на потъващия кораб, след като е бил улучен от японско торпедо.

„Спасителният екипаж на Yorktown е работил неуморно, за да изхвърли противовъздушните оръдия и самолетите и така да намали наклона на кораба [след торпедния удар], но оставили ли са колата – нещо, което можеше просто да се претърколи зад борда?“ – питат риторично от NOAA в имейл до Herald.

„Може би автомобилът е принадлежал на важна фигура от кораба или от флота – капитанът или самият адмирал“, разсъждават те.

Допълнителни въпроси повдига и фактът, че автомобилът е останал на борда, дори след краткия престой на кораба за 48-часов ремонт в Пърл Харбър, непосредствено преди планираната битка, посочват още от агенцията.

