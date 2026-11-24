Руските и украинските сили продължиха взаимните си атаки с дронове и ракети, поразявайки градове, военни обекти и инфраструктура.

При руски удар по Запорожие загинаха двама души, а 22 бяха ранени.

Русия съобщи за свалени близо 700 украински дрона, докато при атака срещу Донецк са ранени седем души.

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

Войната между Русия и Украйна продължава с взаимни въздушни удари по военни и инфраструктурни обекти, при които има жертви и ранени както на украинска, така и на руска територия. Руските сили съобщават за удари по украински военни цели и товарен кораб в Черно море, докато Москва твърди, че е отблъснала мащабна атака с близо 700 украински дрона.

Украйна: 22 ранени, сред които и дете, при руски удари

Двама души бяха убити, а 22, включително две деца - ранени, при руска атака срещу украинския град Запорожие тази нощ, съобщи в приложението Телеграм единият от ръководителите на Запорожкия регионален отбранителен съвет Иван Федоров, цитиран от Ройтерс.

В канала му в Телеграм са публикувани снимки на повредена жилищна сграда с потрошени прозорци и разпръснати руини.

По-рано регионалният областен управител Михайло Семикин каза, че може да има затрупани хора под руините, след като Русия атакува града и нанесе щети на апартаменти, частни сгради, транспортна инфраструктура и автомобили.

Руската агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс, се позова на Министерството на отбраната, което тази сутрин съобщи, че руската армия е ударила центрове за управление на дронове, сателитни терминали “Старлинк” други военни обекти в Сумска област, където е убит и един военнослужещ.

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че въоръжените сили на страната са нанесли през изминалата нощ удар по товарен кораб, превозващ военни доставки, югозападно от украинското черноморско пристанище Одеса, предаде Ройтерс.

Руски дронове са поразили в Черниговска област, Северна Украйна, електрическа подстанция, която е снабдявала с електроенергия предприятия от отбранителната промишленост, се казва още в комюникето.

Русия и Украйна си размениха въздушни удари, има жертви и ранени

На този фон руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ близо 700 дрона, 10 от които са се били насочили към столицата Москва, предаде ТАСС, като се позова на властите.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че общо 699 безпилотни летателни апарата са били унищожени над редица области, анексирания Кримски полуостров и Черно море.

Триста петдесет и пет дрона са били свалени над Московска област. Десет от тях са се били насочили към Москва, написа в платформата Макс кметът на града Сергей Собянин.

Столичните летища Внуково и Домодедово приемаха през нощта полети само след съгласуване със съответните власти заради въведените временни ограничения за използване на въздушното пространство около тях.

Седем души са били ранени при украинска атака с дронове срещу Южната автогара в Донецк, обявиха назначените от Русия власти в окупирания град.

Един човек е пострадал при удар в Брянска област, написа в Макс губернаторът на граничещия с Украйна руски регион Егор Ковалчук.