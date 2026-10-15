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Откриха най-стария потънал кораб в света край бреговете на Турция

Археолози попаднаха на находка отпреди близо 4700 години, която разкрива неподозирани детайли за морската търговия и живота на древните мореплаватели

15 октомври 2026, 11:19
Откриха най-стария потънал кораб в света край бреговете на Турция
Източник: iStock

И зследователи и археолози направиха едно от най-значимите подводни открития в историята - край бреговете на Турция, в близост до остров Кекова, бяха открити останките от най-стария известен корабокруширал кораб в света. Според специалистите плавателният съд датира отпреди 4400 до 4700 години (Ранната бронзова епоха), което го прави по-стар дори от Хеопсовата пирамида в Гиза, построена преди около 4580 години, съобщи Sky News.

Въпреки че дървената конструкция на кораба не е оцеляла през хилядолетията под водата, изследователите са успели да извадят от дъното запазени древни керамични съдове за съхранение - амфори.

Търговски маршрути от Йорданската долина до Троя и Крит

Подводните разкопки са започнали по-рано тази година под ръководството на доцент Хакан Ониз и с подкрепата на Музея в Анталия. Химическият анализ на глината показва, че намерените амфори най-вероятно са били изработени в работилници в Йорданската долина.

Според учените корабът е отплавал от пристанище на Левантийското крайбрежие и се е движил към Троя или остров Крит, когато е претърпял крушение.

„Разкриваме следите от най-стария корабокруширал кораб в света в нашите териториални води. Откриването на подобни амфори в Египет, Троя и Крит е от изключително значение, за да разберем морските търговски мрежи, които са свързвали тези региони в древността“, заяви министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Ерсой. 

Амфорите са били използвани основно за транспортиране на зехтин и вино - ключови стоки за търговията през Бронзовата епоха.

Живи кози на борда и прясно сирене в открито море

Освен търговските маршрути, находката хвърля светлина и върху ежедневния живот и диетата на древните мореплаватели по време на дълги плавания.

Една от намерените амфори е имала девет специфични маркировки и две дупки в тялото си. Анализът на експертите показва, че съдът вероятно е служил като древна буйка/съд за биене на мляко, използван за производството на сирене или масло по време на път.

Това откритие кара изследователите да вярват, че мореплавателите от онова време са вземали със себе си живи кози на борда, за да се снабдяват с прясно мляко и да си правят млечни продукти по време на продължителните плавания в Средиземно море.

Източник: Sky News    
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