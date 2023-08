След печалба от лотарията: Жена убива приятеля си и го погребва под бетонна плоча

С два изстрела в гърдите жена убива своя приятел, за да му отмъкне спечелените 30 милиона долара от лотарията.

50-годишната Дорис Мур е осъдена през 2012 г. за убийството на Ейбрахам Шекспир и за кражбата на огромната му печалба от лотарията. Престъплението е извършено във Флорида, САЩ.

Сега осъдената за убийство Ди Ди Мур е подала редица искове в съда, в които твърди, че не ѝ е била предоставена ефективна адвокатска защита, когато е била вкарана в затвора. Твърди, че адвокатска ѝ защита е пренебрегнала доказателства, които биха могли да изчистят името ѝ.

Миналият месец, Мур се яви в съдебната зала във Флорида и заяви, че адвокатът ѝ "не я е защитавал". "Той беше ужасен", заяви жената, която беше осъдена на доживотен затвор без право на замяна. Тя се появи съдебната зала, плачейки и заяви, че ДНК доказателствата, които биха могли да изчистят името ѝ, са били пренебрегнати, съобщава Mirror.

Мур обясни, че на килима, който е бил на мястото на инцидента, са открити ДНК от трима души. По думите и никой по време на съдебния процес не е взел под внимание пробите.

Florida woman Dee Dee Moore who killed $30million lottery winner, says lawyer didn't defend her https://t.co/tC8BOGoFH0 pic.twitter.com/3IZfxL7QVn