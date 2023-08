Възмездие: Майката, убила бебето си с ножици след раждането, издъхна в затвора

М айка от Великобритания, която намушкала смъртоносно новороденото си момиченце с ножица и го изхвърлила в коша за боклук, почина в затвора.

Рейчъл Тънстил е осъдена два пъти на доживотен затвор за убийството на дъщеря си Миа Кели - втората присъда е произнесена през 2019 г. Затворническата служба потвърди днес, че Тунстил, която е била настанена в HMP Styal в Чешир, е починала.

Говорител заяви: "Затворничката Рейчъл Тънстил от HMP Styal почина в ареста на 1 август 2023 г. Както при всички смъртни случаи в местата за лишаване от свобода, омбудсманът по въпросите на затворите и пробацията ще проведе разследване". Към момента обстоятелствата около смъртта са неизвестни.

За първи път Тунстил е призната за виновна в убийство през юни 2017 г. Тя беше осъдена на доживотен затвор, но тази присъда беше отменена година по-късно от Апелативния съд, след като съдиите постановиха, че е трябвало да бъдат разгледани по-леки обвинения. След това Тунстил е изправена пред повторен процес и през февруари 2019 г. отново е призната за виновна за убийство. Тя отново е осъдена на доживотен затвор с минимален срок от 17 години.

Кралският съд на Ливърпул разбрал, че през януари 2017 г. Тънстил е родила, докато нищо неподозиращият ѝ приятел е играл компютърни игри в съседната стая. Тя му казала, че е направила спонтанен аборт, и го помолила за ножица, преди да прободе Мия 14 пъти малко след раждането ѝ, се казва в доклада. Установено е, че бебето се е родило живо, но е починало, след като е било намушкано в гърба, врата и гърдите.

По време на произнасянето на присъдата съдия Кинг заявил: "Това трябва да е било продължително и яростно нападение срещу жертва, която поради възрастта си е била особено уязвима. Нейният дълг към новороденото ѝ дете е бил да го люлее и утешава, а не да го прободе до смърт. По моя преценка тук е имало укриване на тялото, макар и краткотрайно, и освен това несъмнено е имало унижение, което е било причинено на тялото, като се е разпоредила с него по начина, по който го е направила."

