От конкурси за красота до заговори за убийство: Тъмната страна на Линдзи Шрайвър

К ралицата от конкурсите за красота Линдзи Шрайвър, е била арестувана от полицията по обвинения в планиране на убийството. От полицията съобщават, че тя е участвала в заговор за убийство, заедно с любовника си, жител на Бахамите. Двамата имали план да убият съпруга на Линдзи, съобщава Mirror.

Прокурорите вече оттеглиха възраженията си по повод освобождаването на 36-годишната Шрайвър, нейният любовник , Терънс Бетел, както и от 29-годишния Фарон Нюболд, предполагаемия наемен убиец. До освобождаването им се стигна след като следователи са разговаряли с любовникът на Линдзи, съобщава изданието Bahamas Court News.

Предполагаемият заговор за убийството на дългогодишният играч на "Атланта Соколс" Робърт Шрайвър е разкрит на 16 юли. Властите са разследвали за проникване с взлом в бар "Grabber's Bar and Grill" на остров Абако. По време на акцията полицията открива съобщения в WhatsApp, в които се обсъжда зловещият план за убийство, пише Mirror.

Твърди се, че Линдзи и Терънс Бетел са започнали аферата си, докато семейство Шрайвър е пребивавало на Бахамите. След като Робърт разкрива извънбрачната връзка на своята съпруга, подава молба за развод, пише още изданието.

