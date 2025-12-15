Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

М ладши инспектор Кристин Иванов бе отличен с наградата „Полицай на годината“ на официална церемония в Националния дворец на културата. Купата бе връчена от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. На събитието присъства висшето професионално и политическо ръководство на МВР.

Източник: NOVA

Кристин Иванов е старши полицай в сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ от Зоналното жандармерийско управление – Монтана към дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Младши инспекторът влиза в река Скът, разбива задното стъкло на паднал във водите автомобил, и изважда трудноподвижна жена, която не може да се измъкне от превозното средство. След това я придържа над нивото на водата до пристигането на екип на пожарната, който съдейства за безопасното й извеждане на брега.

Колективната награда „Полицай на годината“ е за отдел „Наркотици“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Отделът е провел 26 реализации по линия на трафик, производство и разпространение на наркотици. Наградата беше връчена от главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

По време на церемонията бяха присъдени и четири индивидуални награди. Първата, връчена от заместник-министър Тони Тодоров, е за младши инспектор Красимир Кирилов, водач на служебно куче във Втора група „Охрана на държавната граница“ в Гранично полицейско управление – Брегово. Той има 47 успешни оперативно-издирвателни акции, при които са предотвратени незаконни преминавания на 623 нелегални мигранти през границата. Също така 1/3 от годината е бил в командировки на българо-турската граница.

Втората индивидуална награда е за четирима служители от група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Пето районно управление на СДВР. Това са младши инспекторите – Ахмед Хасан, Сашо Цветанов, Александър Климентов и Светослав Паунов. Те са отличени за проявената бърза, отговорна и професионална реакция при случая от лятото, при който двегодишно дете погълна лекарства на баща си и едва не загуби живота си.

Третата индивидуална награда получиха двама служители от ОДМВР – Варна и един от ОДМВР – Кърджали, които са спасили човешки животи от пламъците в два различни пожара – в Дом за възрастни хора във Варна и от горяща постройка в село Полянец.

Поощрителна индивидуална награда бе връчена на младши инспектор Ивайло Пенев, младши автоконтрольор I степен в група „Охранителна полиция“ към РУ Костинброд при ОДМВР София. Отличието е за професионални резултати, проявена смелост и себеотрицание по време на разрастващ се пожар на „Общински паркинг“ в село Петърч.

В рамките на церемонията колективни награди получиха още – сектор „Домашно насилие“ към Главна дирекция „Национална полиция“; дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в Главна дирекция „Гранична полиция“; отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и сектор „Грабежи“ при СДВР. Както и отдел „Митнически режим, данъчна и осигурителна система и фалшификации“ при Главна дирекция „Борба за организираната престъпност“.

Церемонията е създадена и развита по инициатива на МВР и фондация „Доверие и закрила”.