България

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

Втора и трета награда получиха полицаи от Пето районно управление, от Варна и Кръджали

15 декември 2025, 12:41
Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"
Източник: БТА

М ладши инспектор Кристин Иванов бе отличен с наградата „Полицай на годината“ на официална церемония в Националния дворец на културата. Купата бе връчена от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. На събитието присъства висшето професионално и политическо ръководство на МВР.

Източник: NOVA

Кристин Иванов е старши полицай в сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ от Зоналното жандармерийско управление – Монтана към дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Младши инспекторът влиза в река Скът, разбива задното стъкло на паднал във водите автомобил, и изважда трудноподвижна жена, която не може да се измъкне от превозното средство. След това я придържа над нивото на водата до пристигането на екип на пожарната, който съдейства за безопасното й извеждане на брега.

Колективната награда „Полицай на годината“ е за отдел „Наркотици“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Отделът е провел 26 реализации по линия на трафик, производство и разпространение на наркотици. Наградата беше връчена от главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

По време на церемонията бяха присъдени и четири индивидуални награди. Първата, връчена от заместник-министър Тони Тодоров, е за младши инспектор Красимир Кирилов, водач на служебно куче във Втора група „Охрана на държавната граница“ в Гранично полицейско управление – Брегово. Той има 47 успешни оперативно-издирвателни акции, при които са предотвратени незаконни преминавания на 623 нелегални мигранти през границата. Също така 1/3 от годината е бил в командировки на българо-турската граница.

Втората индивидуална награда е за четирима служители от група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Пето районно управление на СДВР. Това са младши инспекторите – Ахмед Хасан, Сашо Цветанов, Александър Климентов и Светослав Паунов. Те са отличени за проявената бърза, отговорна и професионална реакция при случая от лятото, при който двегодишно дете погълна лекарства на баща си и едва не загуби живота си.

Третата индивидуална награда получиха двама служители от ОДМВР – Варна и един от ОДМВР – Кърджали, които са спасили човешки животи от пламъците в два различни пожара – в Дом за възрастни хора във Варна и от горяща постройка в село Полянец.

Източник: NOVA

Поощрителна индивидуална награда бе връчена на младши инспектор Ивайло Пенев, младши автоконтрольор I степен в група „Охранителна полиция“ към РУ Костинброд при ОДМВР София. Отличието е за професионални резултати, проявена смелост и себеотрицание по време на разрастващ се пожар на „Общински паркинг“ в село Петърч.

В рамките на церемонията колективни награди получиха още – сектор „Домашно насилие“ към Главна дирекция „Национална полиция“; дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в Главна дирекция „Гранична полиция“; отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и сектор „Грабежи“ при СДВР. Както и отдел „Митнически режим, данъчна и осигурителна система и фалшификации“ при Главна дирекция „Борба за организираната престъпност“.

Церемонията е създадена и развита по инициатива на МВР и фондация „Доверие и закрила”.

Източник: Константин Костов, БТА    
Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

Защо кучетата повръщат след хранене

Защо кучетата повръщат след хранене

14 декември: Покоряването на Антарктида
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Свят Преди 5 минути

Жената беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Свят Преди 8 минути

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Любопитно Преди 43 минути

Много малчугани не само играят със сняг, но и го опитват, което може да доведе до скрити рискове за здравето

Снимката е илюстративна

На косъм от катастрофа - JetBlue едва избегна сблъсък с американски военен самолет над Венецуела

Свят Преди 49 минути

Пилотът на полет 1112 от Кюрасао към JFK спря изкачването си, след като ВВС на САЩ навлязоха в полетния му път без включен транспондер, докато FAA предупреждава за рискове във венецуелското въздушно пространство

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

България Преди 51 минути

Случаят е от столичния квартал „Дружба“

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

България Преди 57 минути

Темпът на поскъпване на стоките и услугите остава едноцифрен, като най-силно растат цените на развлечения, транспорт и ресторанти, докато облекло, обувки и съобщения поевтинява

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 59 минути

Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища

„Магазин за хората": Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

България Преди 1 час

Инициативата цели до края на 2026 г. да отвори 70 щанда в малките населени места на Пловдивска област, предлагащи основни хранителни стоки с минимална надценка до 10%

Учени откриха „трето състояние" на живот след смъртта

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Любопитно Преди 1 час

Тъй като тези клетки на ксеноботите изглежда се сглобяват наново и се реорганизират в нови форми и функции след смъртта на организма, Пожитков и Нобъл твърдят, че те създават „трето състояние“ на живот

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Свят Преди 1 час

Черепът е принадлежал на мъж, починал на около 40-годишна възраст между 400 и 900 г. от н.е.

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Свят Преди 1 час

Служителите обявиха стачка, недоволни са от условията на работа

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

България Преди 1 час

Ще поскъпнат ли услугите за разкрасяване, заради новите предложения на министерство на здравеопазването

Снимката е архивна

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Свят Преди 1 час

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

България Преди 2 часа

По думите на Желязков законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue"

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Любопитно Преди 2 часа

Двойката, която оповести публично романтичната си връзка през януари тази година, си подари рядка вечер навън, позирайки ръка за ръка на премиерата на новия филм на Джакман

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Ариана Гранде разкри най-силния съвет, който е получавала от баба си!

Edna.bg

Трагедия в Холивуд: Режисьорът Роб Райнър и съпругата му са открити мъртви в дома им

Edna.bg

Кой е Ксавие Малис, новият човек в щаба на Григор?

Gong.bg

Алавес - Реал Мадрид 1:2 /репортаж/

Gong.bg

Консултациите при президента продължават във вторник

Nova.bg

ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Nova.bg