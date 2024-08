След години на „сътресения“: Сватбата на норвежката принцеса с шамана започва

З апочнаха тържествата по повод сватбата на норвежката принцеса Марта Луиз и нейния партньор, самозвания шаман Дурек Верет.

Стотици гости пристигат в град Алесунд, в Западна Норвегия, за посрещането в исторически хотел.

В петък те ще пътуват по море до живописния град Гейрангер, на брега на фиорд, обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. В сватбената програма се казва, че гостите ще се насладят на „лек обяд на лодката, докато наблюдават величествените планини и водопади“.

Norway princess and US shaman's wedding begins after years of 'turmoil' https://t.co/htgz91b9AY

След това двойката ще сключи брак на частно събитие в събота.

Твърди се, че членове на шведското кралско семейство ще присъстват заедно с различни влиятелни личности от социалните медии и телевизионни личности, включително американската риалити звезда и модел Синтия Бейли.

Според норвежките медии гостите са били помолени да не използват мобилни телефони или фотоапарати по време на тържествата и да не публикуват нищо в социалните медии.

52-годишната принцеса Марта Луиз и 49-годишният г-н Верет обявиха годежа си през 2022 г.

Принцесата - бивша състезателка по конен спорт и най-голямото от двете деца на норвежкия крал Харалд - преди това е била омъжена за покойния писател и художник Ари Бон, от когото има три дъщери - Мод, Леа и Ема. Двамата се разведоха през 2017 г. Бон, който е обсъждал, че страда от депресия, почина на Коледа през 2019 г.

От десетилетия Марта Луиз предизвиква спорове в Норвегия заради участието си в алтернативни методи на лечение. През 2002 г. тя загуби почетната си титла „Нейно кралско височество“, за да ѝ бъде позволено да започне собствен бизнес. През 2007 г. тя обяви, че е ясновидка и до 2018 г. ръководеше училище, което според нея учеше учениците да „създават чудеса“ и да разговарят с ангели.

Миналата година Марта Луиз заяви пред Кати Кей от Би Би Си, че е имало толкова много „сътресения“ във връзка с решението ѝ да поеме по път, различен от този на „традиционната кралска особа“.

Shaman or sham? Troubling past of Princess of Norway's HIV positive groom - who was engaged to man who helped him raise $20,000 for a kidney transplant https://t.co/ciAIq5YNNu pic.twitter.com/sv5Gq7Ki4g