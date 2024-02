Следващият крал: Светлината на прожекторите се насочва към принц Уилям

К рал Чарлз III ще отложи обществените си задължения след раковата диагноза, повдигайки въпроси относно ролята, която ще играе следващият на опашката за трона, докато монархът се възстановява.

Принц Уилям, като най-голям син, ще бъде крал след баща си и светлината на прожекторите неизбежно ще се насочи към него, докато Чарлз отделя време за почивка.

Самият Уилям наскоро беше отложил ангажиментите си, помагайки на Кейт Мидълтън да се възстанови от коремна операция, но се очаква да се върне към кралските ангажименти в сряда.

В момента обаче няма нужда той да действа като монарх, тъй като Чарлз все още изпълнява някои държавни задължения.

Изявление на Бъкингамския дворец гласи: „Негово величество днес започна график на редовно лечение, през което време той беше посъветван от лекарите да отложи публичните задължения".

„През този период Негово величество ще продължи да се занимава с държавни дела и официални документи, както обикновено.“

В допълнение към благотворителните посещения, Чарлз има редица конституционни роли, например той е необходим да подпечатва актове на парламента, преди те да станат закон.

Фактът, че той продължава с "държавния бизнес и официалната документация", предполага, че той ще продължи с тези основни функции засега.

Диагнозата рак на Чарлз идва след коригиращата процедура на простатата. 75-годишният монарх беше приет в Лондонска клиника миналата седмица и по-рано беше съобщено, че възнамерява да си вземе около месец почивка.

В изявление от Бъкингамския дворец се казва, че кралят е започнал вече лечение.

Чарлз се възкачи на трона веднага след като майка му, кралица Елизабет II, почина през септември 2022 г. след 70-годишно управление, което започна през 1952 г. след смъртта на нейния баща Джордж VI. Коронацията на Чарлз се проведе през май 2023 г.

Чарлз беше най-дълго служилият принц на Уелс, титлата, дадена на най-големия син на управляващия монарх от самия монарх. Уилям замени баща си като принц на Уелс, след като Чарлз стана крал.

Трите деца на принц Уилям, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, са съответно втори, трети и четвърти в линията за наследство на трона. Въпреки че се оттегли от кралските си задължения, по-малкият брат на Уилям, принц Хари, все още е пети в редицата, следван от двете му деца. Принц Андрю, братът на Чарлз, е осми по ред.

Въпреки диагнозата си, кралят остава в добро настроение, според изявлението на Бъкингамския дворец.

„Кралят е благодарен на своя медицински екип за бързата им намеса, която стана възможна благодарение на скорошната му болнична процедура“, се казва в изявлението.

„Той остава напълно позитивен за лечението си и очаква с нетърпение да се върне към пълния си обществен дълг възможно най-скоро".

„Негово величество избра да сподели диагнозата си, за да предотврати спекулации и с надеждата, че може да помогне на общественото разбиране за всички хора по света, които са засегнати от рак.“