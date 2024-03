След атентата в Crocus City Hall в Москва: Траурен концерт край мястото на трагедията

Ч уждестранни дипломати, работещи в Русия, положиха цветя на мястото на извършеното миналата седмица нападение срещу концертна зала в предградие на Москва, при което загинаха 144 души, предаде Асошиейтед прес.

Сред присъстващите бяха представители на САЩ, страните от ЕС, Африка и Латинска Америка. Руската държавна информационна агенция РИА Новости отбеляза, че сред присъстващите има и представители на "неприятелски държави".

След нападението хиляди хора донесоха букети цветя, венци и детски играчки, създавайки импровизиран мемориал пред "Крокус сити хол".

Руската държавна информационна агенция ТАСС съобщи днес, че броят на ранените при нападението е 551 души, като цитира данни от руското министерство на извънредните ситуации. Предишните числа бяха много по-малки, но агенцията не обясни разминаването, отбелязва АП.

Според руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко броят на загиналите е нараснал до 144 души вчера, след смъртта на тежко пострадал.

Клон на групировката "Ислямска държава" пое отговорност за нападението, което е най-смъртоносното на руска територия от години. Кремъл обаче настоява, че Украйна и Западът са имали роля, което Киев категорично отрича.

Държавната служба за сигурност на Таджикистан е задържала 9 души във връзка с нападението, съобщи вчера РИА Новости.

В Русия досега пред съда са изправени общо деветима заподозрени, които са в предварителен арест. Последното съдебно заседание се състоя вчера, а съдия от московски съд се произнесе, че заподозреният Лутфулой Назримад трябва да бъде задържан под стража поне до 22 май. Според независимия новинарски сайт "Медиазона" той е заявил пред съда, че е роден в Таджикистан.

След нападението министерството на труда, миграцията и заетостта на Таджикистан регистрира отлив на работници мигранти от Москва обратно в Таджикистан.

