До момента: 137 загинали, 180 ранени и 62 идентифицирани тела след терора край Москва

Б роят на загиналите на терористичната атака в Crocus City Hall достигна 137, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Следствения комитет на Русия.

"Идентификацията на телата на загиналите продължава. Към момента на мястото на терористичната атака са открити телата на 137 души, трима от които са деца. Продължава огледът на местопрестъплението. Боят на ранените, които се намират в лечебни заведения, нарасна до 180 души. Към днешна дата 62 от откритите тела са разпознати“, казва се в съобщението.

The number of dead in the terrorist attack in Moscow Region has reached 137 - Investigative Committee of Russia



Three of those killed were children. So far 62 bodies have been identified. pic.twitter.com/izSwuLT13D