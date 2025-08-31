Свят

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен

31 август 2025, 12:12
Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан
Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество
Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС
Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс
Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт
Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ
Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус
Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

С пециалисти възстановиха работата на трансформатор и турбокогенератор № 6 на Курската атомна електроцентрала, което направи възможно пълното възстановяване на мощността на трети енергоблок на централата, пострадал при атака с дрон, съобщи пресслужбата на Курската АЕЦ, цитирана от ТАСС.

"Днес, 31 август, в 02:20 ч. беше предсрочно - една седмица по-рано от планирания срок - възстановена работата на трансформатора и турбогенератора № 6. Капацитетът на трети енергоблок е възстановен 100%", обявиха в "Телеграм" от централата.

Спирането 6-ти блок на АЕЦ няма общо с труса

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен и отговаря на естествените, природни стойности, отбеляза пресслужбата.

Курската АЕЦ в Западна Русия тази седмица съобщи, че противовъздушната обрана е свалила дрон, който се е взривил близо до централата, нанасяйки поражения на спомагателен трансформатор. В резултат на атаката работната мощност на трети енергоблок на ядрената централа бе намален на 50%, припомня Ройтерс.

