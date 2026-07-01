Свят

След 6 дни в ада: Извадиха живо 3-годишно дете от руините във Венецуела

Спасяването се случва доста след първоначалния тридневен период непосредствено след труса, през който според експертите хората, заклещени под отломките, имат най-голям шанс да бъдат намерени живи

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 юли 2026, 09:57
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Тригодишно момченце беше извадено живо от развалините шест дни след опустошителните земетресения във Венецуела, съобщи йордански спасителен екип. Детето, идентифицирано като Клайбер Моран, е било изтеглено от отломките в щат Ла Гуайра, съобщи временният президент Делси Родригес. Родригес описа спасяването на детето като „източник на надежда за нашия народ“, пише Би Би Си (BBC).

Това се случва в момент, когато ООН предупреди, че десетки хиляди хора спешно се нуждаят от храна и подслон. Броят на загиналите от земетресенията миналата седмица, с магнитуд 7.2 и 7.5, нарасна до 1943 души, като над 10 000 са ранени, а съдбата на други десетки хиляди остава неизвестна.

Масивните трусове вероятно са повредили или разрушили 58 870 сгради, показва първоначална оценка на сателитни данни от НАСА. 

Йорданската гражданска защита съобщи, че на Клайбер е оказана първа помощ, след което е бил отведен в болница, като жизнените му показатели са добри. Той се лекува в столицата Каракас, съобщи председателят на венецуелското Национално събрание Хорхе Родригес.

Спасяването се случва доста след първоначалния тридневен период непосредствено след труса, през който според експертите хората, заклещени под отломките, имат най-голям шанс да бъдат намерени живи.

Ла Гуайра е един от най-тежко засегнатите райони, като много от местните жители се опитват сами да провеждат спасителни акции. 

Кадри от бедствието: Двойното земетресение, което разтърси Венецуела
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Венецуела земетресения
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения

Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) заяви във вторник, че недостигът на храна е повсеместен, основните услуги са прекъснати, а комуникациите в Ла Гуайра са до голяма степен преустановени. „Напрежението в общността расте, тъй като достъпът до помощ остава ограничен“, се казва в изявление на ВКБООН на нейния уебсайт.

Даниела Армас, 18-годишна продавачка в Ла Гуайра, която е била ранена при падане от мотоциклет по време на земетресенията, сподели пред АФП, че някои провизии се разпределят, „но понякога хората почти се избиват за храна... прилича на бой с петли“.

От ВКБООН заявиха, че се нуждаят от първоначални 15 милиона долара, за да „увеличат защитата, основните предмети от първа необходимост и подкрепата за временен подслон за 30 000 души, засегнати от земетресението, за период от шест месеца“.

Междувременно Световната здравна организация (СЗО) заяви, че здравните услуги са под „екстремен натиск“. „Сега има повишен риск от избухване на огнища на болести, предотвратими чрез ваксинация“, като морбили и дифтерия, поради ниското ваксинационно покритие, посочи говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер.

Хорхе Родригес заяви, че спасяването на Клайбер показва, че все още има надежда да се намират живи хора и че местните и международните екипи продължават да претърсват развалините. Той добави, че в Ла Гуайра и други щати вече са отворени приюти. 

Международни спасителни екипи от САЩ, Мексико и десетки други страни издирваха оцелели с обучени кучета и тежка техника. В страната започва да пристига известна международна помощ. Говорител на ООН съобщи, че във вторник е пристигнала 47-тонна пратка с хуманитарни доставки, включваща комплекти за спешна здравна помощ за спешна медицинска грижа, материали за безопасно раждане, грижи за новородени и превенция на заболявания.

Междувременно венецуелците започнаха да погребват откритите до момента мъртви. Много повече хора чакат тленните останки на своите близки, които се предполага, че са загинали. 

Пред импровизираната морга на пристанището в Ла Гуайра Уилкер Молала разказа пред АФП, че чака да идентифицира останките на сестра си, нейните деца и децата на брат си. „В моето домакинство бяхме 11 души. Само двама от нас оцеляхме, защото бяхме на работа“, каза той.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Земетресение във Венецуела Спасителна операция Природно бедствие Хуманитарна криза Ла Гуайра Спасяване на дете Международна помощ ООН Оцелели Надежда
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