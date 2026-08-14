Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

С троители, ремонтиращи къща в Белгия, откриха златни кюлчета и монети на стойност около 9 млн. евро, скрити в стените на мазето.

Находката е направена по-рано тази седмица в Източна Фландрия, докато работниците пробивали за полагане на нови канализационни тръби.

Сред хората на обекта бил и 18-годишен младеж, нает за лятна работа.

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„Първата ни реакция беше недоверие. Първоначално помислих, че са монети от по едно евро, но после видяхме и златно късче и разбрахме, че става дума за нещо много по-голямо“, разказа той пред белгийската обществена телевизия VRT.

Работниците веднага уведомили полицията.

„Има толкова много монети и кюлчета, че би било почти невъзможно да ги скрием. Освен това това би било кражба“, каза ръководителят на обекта Марио.

Имотът принадлежи на благотворителната организация CAW Oost-Vlaanderen, която предоставя социална помощ в Дендермонде.

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Директорът ѝ Герт Хиларт изрази надежда, че ако златото в крайна сметка остане на организацията, средствата ще могат да бъдат използвани за социалната ѝ дейност.

Полицията е започнала разследване и предупреди гражданите да не посещават строителния обект в търсене на още съкровища. Откритото злато вече е преместено на сигурно място.

По белгийското законодателство законният собственик разполага с пет години, за да предяви претенции към находката.

Ако никой не докаже собствеността си и златото не се окаже свързано с престъпна дейност, то може да бъде разделено между откривателите и собственика на имота.