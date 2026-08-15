България

Важно за пътуващите в София: Променят маршрутите и номерата на основни автобуси

С пускането на новия участък от третата линия на метрото Столичната община въвежда промени в градския транспорт за район „Кремиковци“.

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 август 2026, 07:38
Важно за пътуващите в София: Променят маршрутите и номерата на основни автобуси
Софийското метро се разширява с още близо 3 километра. От 14 август, влаковете по линия 3 вече превозват пътници по новия участък от станция „Хаджи Димитър“ до кв. „Левски Г“   
Източник: БГНЕС

С пускането на новия участък от третата линия на метрото Столичната община въвежда промени в градския транспорт за район „Кремиковци“. Новите три станции „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“ са с обща дължина от близо 3 километра и са изградени с финансова подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност над 282 милиона лева без ДДС.

Автобусни линии №117 от Бухово и №118 от Желява вече преминават по нов маршрут през бул. „Владимир Вазов“, ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Летоструй“ до Автостанция „Изток“, за да осигурят пряка връзка с метростанция „Генерал Владимир Вазов“. В новия си участък превозните средства спират на всички съществуващи спирки.

С цел по-добра организация се променя и номерацията на някои линии. Автобус №12 преминава под номер 112, а №90 става №115. Така всички линии в района се обединяват в една група, включваща номерата 112, 115, 117, 118 и 119.

Спирките на наземния транспорт в близост до метрото вече носят имена, сходни с тези на съответните метростанции. Част от междинните спирки по бул. „Ботевградско шосе“ след Околовръстния път и Северната скоростна тангента стават със статут „по желание“, което означава, че спирането на тях става само след предварителна заявка от пътник.

Промените имат за цел да осигурят по-бързо придвижване на хората от крайните квартали до центъра на града.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/София Господинова    
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