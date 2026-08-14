България

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Въззивната инстанция констатира пропуски в обвиненията

Николай Киров Николай Киров

14 август 2026, 21:57
Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата
Източник: БГНЕС

В арненският апелативен съд окончателно реши производството срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и общинският пиар Антоанета Петрова, да бъде прекратено и върнато на Софийската градска прокуратура. Делото пред въззивната инстанция бе образувано по протест на прокурора срещу определение на Окръжен съд – Варна. С протеста се иска отмяна на съдебния акт и продължаване на съдопроизводствените действия.

След като се запозна с материалите по делото, в закрито заседание Апелативният съд намери протеста за неоснователен по следните съображения.

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В обстоятелствената част на обвинителния акт трябва да бъдат изложени фактите, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в него. Необходимо е да бъдат посочени времето, мястото и начинът на извършване, както и фактическите обстоятелства, относими към признаците на престъплението.

Обвинението за участие в престъпен сговор не съдържа достатъчно конкретни факти за времето и начина на постигане на съгласието, кои лица са участвали и чрез какви конкретни действия всеки е изразил волята си за обща бъдеща престъпна дейност. Налице е и вътрешно хронологично несъответствие за участието на неустановения народен представител в 51- вото Народно събрание. Неясно е формулирана  специалната цел на сговарянето - набавянето на имотна облага. Не е ясно дали тя е за подсъдимите, за финансиране на бъдеща кампания на политическа партия, на която участниците симпатизирали, или и за двете цели.  Не са посочени партията и изборната кампания, за които се твърди, че са предназначени средствата.

Въззивната инстанция констатира пропуски и в обвиненията за упражнена принуда.

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В обвиненията за искана облага има несъответствие между описаните в обстоятелствената част на обвинителния акт действия и участието на лицата, посочени в като съизвършители. Липсва описание на конкретното участие на всеки подсъдим във всяко включено деяние.

Констатираните нарушения са съществени, тъй като засягат фактическите предели на обвиненията – времето и начина на извършване, обективната и субективната страна и конкретното участие на отделните подсъдими. Те ограничават правото им да узнаят в пълнота фактическото обвинение и да организират защитата си, констатира въззивната проверка.

Нарушенията са отстраними чрез ясно формулиране от прокурора на фактическите обстоятелства относно времето, начина, личното участие и субективната страна на деянията. Съдът и подсъдимите не могат да изяснят тези обстоятелства чрез тълкуване, допълване или избор между възможни фактически конструкции.

Макар въззивният съд да не споделя всички съображения на първата инстанция, установените отстраними съществени процесуални нарушения са достатъчни да обосноват прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора. Поради това атакуваното определение като краен резултат е правилно и следва да бъде потвърдено, а частният протест – оставен без уважение.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Благомир Коцев Прокуратура Варненски апелативен съд
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