Глоби за хиляди евро и игнорирани правила: Скандалът с боклука в София се задълбочава

П ри проверка, извършена на 14 август 2026 г., Регионалната инспекция по околната среда и водите в София отново установи редица нарушения в работата на Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Въпреки предходните проверки, изпратените предписания и наложените санкции, общинското предприятие продължава да нарушава изискванията на комплексното си разрешително.

Основното констатирано нарушение е незаконното съхраняване на произведено RDF гориво на открито извън предназначените за тази цел площи. Наред с това инспекторите за пореден път отчитат липса на осигурен отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на площадка „Садината“, което възпрепятства постоянния контрол върху процеса по третиране на битовите отпадъци.

В отговор на продължаващата практика РИОСВ София предприе нови административнонаказателни действия и издаде задължителни предписания с постоянен срок. С тях от Столична община се изисква незабавно да прекрати държането на отпадъци извън границите на съоръжението на площадка „Садината“, както и стриктно да осигури необходимия онлайн видеодостъп.

Засиленият контрол върху общинското предприятие е интензивен през целия период. За изминалата 2025 г. инспекцията е направила 10 проверки на Интегрираната система от съоръжения, при които са съставени 12 акта за административни нарушения. Общият размер на наложените имуществени санкции на Столична община за тези пропуски през 2025 г. надхвърля 78 хиляди евро.

Ситуацията потвърждава и публичните сигнали, подадени месец по-рано. През юли общинският съветник Ваня Григорова съобщи пред медиите за незаконно зариване на отпадъци на територията на предприятието. Според нейните думи тази практика води до прекалено бързо запълване на депата, докато дейността се укрива от властите с цел спестяване на дължимите към държавата такси.