Истинско чудо: Спасиха 21-годишен мъж, прекарал 106 часа под руините във Венецуела

М лад мъж е бил спасен в щата Ла Гуайра от спасителни екипи от Венецуела, Мексико и Ел Салвадор, съобщи президентът на Ел Салвадор Найиб Букеле.

Аарон Леви Кантильо Варгас е бил открит жив под развалините в град Карабаледа, но между спасителите и Аарон е лежало тялото на починал човек, публикува по-рано президентът Букеле – факт, който е усложнил спасителната акция.

В момента 21-годишният младеж получава специализирана медицинска помощ, казва Букеле, като добавя, че спасителите ще „продължат да работят с надеждата, че ще успеят да спасят още животи“.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че спасителната операция е отнела 43 часа, след като Аарон е останал затиснат в продължение на 106 часа, пише Би Би Си (BBC).

Междувременно мощен вторичен трус удари Венецуела рано в понеделник, разтърсвайки отново района, засегнат от двете земетресения миналата седмица, според Геоложката служба на САЩ.

Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано край бреговете на Каракас, на дълбочина от 10 км (6,2 мили), малко след 07:00 ч. местно време (12:00 BST). Към момента няма съобщения за щети, заяви Делси Родригес, цитирана от Ройтерс.

Стотици вторични трусове са регистрирани във Венецуела, откакто двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 причиниха мащабни разрушения в сряда.

Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания редовно съобщава за нови вторични трусове. Много от тях обаче са с магнитуд под 3, които обикновено не се усещат от хората.

Вторичните трусове са по-малки земетресения, които следват основния трус и обикновено са причинени от части от тектоничните плочи, които се приспособяват към промените в напрежението след главното земетресение.

По-плитките земетресения, каквито имаше във Венецуела, е по-вероятно да бъдат последвани от вторични трусове според USGS, което може да бъде опасно за продължаващите спасителни операции.