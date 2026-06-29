Свят

Истинско чудо: Спасиха 21-годишен мъж, прекарал 106 часа под руините във Венецуела

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че спасителната операция е отнела 43 часа, след като Аарон е останал затиснат в продължение на 106 часа

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 юни 2026, 16:42
Истинско чудо: Спасиха 21-годишен мъж, прекарал 106 часа под руините във Венецуела
Източник: ЕПА/БГНЕС

М лад мъж е бил спасен в щата Ла Гуайра от спасителни екипи от Венецуела, Мексико и Ел Салвадор, съобщи президентът на Ел Салвадор Найиб Букеле.

Аарон Леви Кантильо Варгас е бил открит жив под развалините в град Карабаледа, но между спасителите и Аарон е лежало тялото на починал човек, публикува по-рано президентът Букеле – факт, който е усложнил спасителната акция.

В момента 21-годишният младеж получава специализирана медицинска помощ, казва Букеле, като добавя, че спасителите ще „продължат да работят с надеждата, че ще успеят да спасят още животи“.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че спасителната операция е отнела 43 часа, след като Аарон е останал затиснат в продължение на 106 часа, пише Би Би Си (BBC).

Междувременно мощен вторичен трус удари Венецуела рано в понеделник, разтърсвайки отново района, засегнат от двете земетресения миналата седмица, според Геоложката служба на САЩ.

Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано край бреговете на Каракас, на дълбочина от 10 км (6,2 мили), малко след 07:00 ч. местно време (12:00 BST). Към момента няма съобщения за щети, заяви Делси Родригес, цитирана от Ройтерс.

Стотици вторични трусове са регистрирани във Венецуела, откакто двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 причиниха мащабни разрушения в сряда.
Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания редовно съобщава за нови вторични трусове. Много от тях обаче са с магнитуд под 3, които обикновено не се усещат от хората.

Вторичните трусове са по-малки земетресения, които следват основния трус и обикновено са причинени от части от тектоничните плочи, които се приспособяват към промените в напрежението след главното земетресение.

По-плитките земетресения, каквито имаше във Венецуела, е по-вероятно да бъдат последвани от вторични трусове според USGS, което може да бъде опасно за продължаващите спасителни операции.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: по материали на BBC    
Венецуела земетресение спасителна акция Аарон Леви Кантильо Варгас вторични трусове Ла Гуайра Карабаледа Найиб Букеле бедствено положение сеизмична активност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Трима пребивали случайни хора в София без причина

Трима пребивали случайни хора в София без причина

Ново земетресение удари Венецуела

Ново земетресение удари Венецуела

Излязоха резултатите от НВО в края на 7. и 10. клас

Излязоха резултатите от НВО в края на 7. и 10. клас

Големият обрат между 29 юни и 5 юли: 3 зодии получават съдбовни уроци

Големият обрат между 29 юни и 5 юли: 3 зодии получават съдбовни уроци

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Zeekr се похвали с над 4000 предварителни поръчки за 7GT

Zeekr се похвали с над 4000 предварителни поръчки за 7GT

carmarket.bg
<p>Суперкомпютър изчисли шансовете за титлата на Мондиал 2026 </p>
Ексклузивно

Суперкомпютър изчисли шансовете за титлата на Мондиал 2026 

Преди 4 часа
Мистерията „Петрохан“: Майката на починалия Николай с нови остри въпроси
Ексклузивно

Мистерията „Петрохан“: Майката на починалия Николай с нови остри въпроси

Преди 5 часа
Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак
Ексклузивно

Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак

Преди 5 часа
Змии вместо куче? Защо модерният градски човек масово избира екзотични любимци
Ексклузивно

Змии вместо куче? Защо модерният градски човек масово избира екзотични любимци

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Филмът за Майкъл Джексън счупи рекорда за най-гледана биографична лента в историята

Филмът за Майкъл Джексън счупи рекорда за най-гледана биографична лента в историята

Любопитно Преди 51 минути

Лентата за Краля на попа натрупа 977 млн. долара и изпревари „Опенхаймер“. Въпреки критиките, че филмът съзнателно пренебрегва скандалите около певеца, милионите фенове напълниха кината и възродиха стрийминга на златните му хитове

Тръмп обяви дата и място на среща с Иран

Тръмп обяви дата и място на среща с Иран

Свят Преди 1 час

Основна тема на предстоящите разговори ще бъде сигурността в Ормузкия проток

,

10-годишно момиче от Търговище само финансира първата си песен

България Преди 2 часа

Вместо за играчки, малката Илина инвестира в мечтата си. Вижте вдъхновяващата история на едно българско дете, което доказа, че за големия талант не са нужни скъпи спонсори

20 минути живот на фронта: Смразяващи данни за съдбата руските новобранци

20 минути живот на фронта: Смразяващи данни за съдбата руските новобранци

Свят Преди 2 часа

о

Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Португалия

Любопитно Преди 2 часа

Проектът за Библиотека „Манифесто“ беше представен на международния фестивал на книгата „BABELL – Град от Книги“ (BABELL – City of Books) и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване

След опустошителните земетресения: Европа изпраща десетки тонове помощи за Венецуела

След опустошителните земетресения: Европа изпраща десетки тонове помощи за Венецуела

Свят Преди 2 часа

Първият полет ще достави около 50 тона помощи, а Европейската комисия отпуска 5 млн. евро за пострадалите

Кой е мексиканският „Батман“? Мистериозен отмъстител лепи крадци за стълбове с тиксо

Кой е мексиканският „Батман“? Мистериозен отмъстител лепи крадци за стълбове с тиксо

Свят Преди 3 часа

Работник полетя от бетонна площадка в Русе

Работник полетя от бетонна площадка в Русе

България Преди 3 часа

Мъжът е транспортиран в болница, а Инспекцията по труда е уведомена за случая

Изненадващ обрат: Никол Кидман и Кийт Ърбан се събират тайно в Париж

Изненадващ обрат: Никол Кидман и Кийт Ърбан се събират тайно в Париж

Любопитно Преди 3 часа

Месеци след официалния си развод, Никол Кидман и Кийт Ърбан подновиха контактите си заради децата. Двамата са се срещнали тайно в Париж, за да градят приятелство, докато актрисата успешно крие нова връзка с милионер

Москва след ожесточени боеве: Богодаровка е под руски контрол

Москва след ожесточени боеве: Богодаровка е под руски контрол

Свят Преди 3 часа

Според Москва селото е превзето след продължителни сражения, а Ройтерс посочва, че не може да потвърди информацията

<p>Дърво премаза мъж край Казанлък - лекари&nbsp;се борят за живота му</p>

57-годишен мъж е с опасност за живота, след като дърво падна върху него край Казанлък

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в гората над село Долно Изворово, образувано е досъдебно производство

„Вашингтон има нужда от Европа“: Столтенберг отговори на Тръмп

„Вашингтон има нужда от Европа“: Столтенберг отговори на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Бившият генерален секретар на НАТО заяви, че европейските съюзници са ключови за сигурността на Съединените щати и призова за повече инвестиции в отбраната

Откриха боеприпас в двор на училище в Стара Загора

Откриха боеприпас в двор на училище в Стара Загора

България Преди 3 часа

Полицията е отцепила района и е започнала действия по обезвреждане на опасната находка

Снимката е илюстративна

Капан на задната седалка: Къде свършва ловът за „вайръл“ клипове в такситата и какво казва законът за правата ни?

България Преди 3 часа

Случаят с незаконен запис на момиче в такси взриви мрежите и припомни скандалите със скрити камери в Бургас. Къде са границите на личното пространство, кога заснемането се превръща в престъпление и как да защитим достойнството си според закона?

<p>След обещанието за &bdquo;чист старт&ldquo;: Искат одит на държавните финанси</p>

„Прогресивна България“ предлага одит на държавните финанси за периода 2020 - 2026 г.

България Преди 3 часа

Константин Проданов съобщи, че в парламента са внесени проекторешения за възлагане на проверка от Сметната палата

Никола Цолов

Никола Цолов влиза във Формула 1? Експерти направиха смела прогноза

Любопитно Преди 4 часа

Според анализаторите Ед Стро, Джон Нобъл и Скот Мичъл-Малм, българският талант е сериозен кандидат за място в „малкия“ отбор на „биковете“ – Рейсинг Булс

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

TINO след представянето на „Била си ти“: Ако искаме да се опознаем, трябва да се срещнем с болката

Edna.bg

„Получих още един шанс да съм тук“ - Ивайла Бакалова приета по спешност в болница

Edna.bg

Официално: Манчестър Сити обяви Енцо Мареска

Gong.bg

Винисиус Жуниор се разплака заради баба си

Gong.bg

МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

Nova.bg

Петима убити при стрелба в Германия (ВИДЕО)

Nova.bg