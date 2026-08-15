България

Честваме Голяма Богородица: Поверия, традиции и кои имена празнуват днес

Това е един от дванадесетте големи християнски празници и най-таченият от летните. Той се отбелязва в един и същи ден - 15 август, от православни и католици

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 август 2026, 07:19
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Н а 15 август Българската православна църква чества Успение на Пресвета Богородица. Това е един от дванадесетте големи християнски празници и най-таченият от летните. Той се отбелязва в един и същи ден - 15 август, от православни и католици.

Успението на Света Богородица, майката на Исус Христос, се чества от древността като празник за християните, които я почитат заради нейната нравствена чистота и готовността ѝ да стане „вместилище на Невместимия“, както я възпява църковният химн.

Тя посветила живота си на Спасителя на света, придружавала Го навсякъде през годините на проповедта Му. А малко преди да умре на кръста, Той я поверил на грижите на свети апостол Йоан, като ѝ казал: „Ето сина ти!“. И на него: „Ето майка ти!“.

След тези събития светата Дева заживяла в дома на свети Йоан и Яков, и майка им Саломия. Била с апостолите на Елеонския хълм при Възнесението на възкръсналия Христос и след това, в деня на празника Петдесетница, при слизането на Светия Дух над Христовите ученици, събрани в Йерусалим.

Участвала в живота на първата християнска община в свещения град, помагала според силите си, както всъщност правели всички вярващи. Според преданието Божи ангел й известил наближаващия край на нейния земен живот и тя благоговейно се приготвила за срещата със своя божествен Син.

В химните за празника Църквата възпява светата Дева и заявява: „в успението си ти не остави света, Богородице“. Защото християните вярваме, че макар да пребивава на небето, тя, „по-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите“ (от песента „Честнейшую“), не престава да се застъпва за всички нас. Защото тя е от света, но е станала „стълба към небето“.

Тази особена нейна близост е осезаема за вярващите молитвено, тъй като „в молитвите е неуморна и в застъпничеството е неизменно упование“.

Според Светото Писание, това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна възраст, напуснала земния си живот и отишла при сина си – Исус Христос. Три дни преди това Архангел Гавраил съобщил на Пресвета Богородица, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното ѝ желание било да види Светите апостоли заедно и по чуден начин те се пренесли пред вратите на дома ѝ в Йерусалим.

Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слязъл от небесата за душата на Света Богородица. Нейното тяло било положено в пещера, затворена със скала, в Гетсиманската градина

Когато няколко дни по-късно закъснелият апостол Тома дошъл да се поклони пред Света Богородица, той намерил в пещерата само плащеницата ѝ. След това Пресвета Богородица се явила пред апостолите, обкръжена от ангели и им казала: „Радвайте се, защото съм с вас през всички дни”.

Църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави „Въздигане на хляба” или „Панагия”. Ритуалът включва замесване и изпичане на питки с брашно от осветено зърно, които после се разчупват ритуално и се изяждат заедно от всички празнуващи.

Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малка Богородица. Тогава, на 8 септември, се чества рождението на Божията майка. На днешния ден вярващите търсят покровителството на Пресвета Богородица.

Тя е почитана и от мюсюлманите. В исляма е сочена за първа и най-велика сред жените, единствената спомената и то многократно, поименно в Корана.

  • Народни поверия, обичаи и забрани на 15 август

Слънчевото време на 15 август е знак за добра реколта през есента, а облаците подсказват, че предстоят валежи. Сутрешната роса е друг знак за изобилие от плодове.

Обичаите изискват на този ден да не се върши тежка работа, да не се работи на полето и да не се борави с остри инструменти. Не се препоръчва носенето на стари или мръсни дрехи и обувки, за да не се привлече лош късмет, а хвалбите могат да доведат до загуби.

В миналото хората са отбелязвали края на жътвата с празненства по селата. Храната за трапезата първо се освещавала в църквата, а за младежите тези събирания били възможност да намерят своя половинка. Празникът отбелязва и края на Богородичния пост. По този повод се приготвя пилешко месо или се прави курбан за здраве.

Бачковският и Троянският манастир отбелязват своя патронен празник. В Троянския манастир се организира литийно шествие с чудотворната икона „Пресвета Богородица Троеручица“, която според предаданието сама е избрала да остане там по време на пренасянето си от Света гора към Влашко. В храмовете се служи вечерна служба и се изнася плащаницата на Света Богородица.

Тъй като Божията майка се приема за закрилница на семейството, майките и децата, на този ден болните и бездетните хора отправят молитви към нея. За целта те посещават църкви, носещи нейното име, и оставят дарове пред иконата ѝ.

  • Легенди и предания

Народните легенди често преплитат християнския образ на Божията майка с древни вярвания. На места в Родопите и Пирин се разказва, че Богородица е „Госпожата на земята“, която бди над реколтата и пази дома от зло. В други предания тя е представена като покровителка на моряците и рибарите – неслучайно в много крайморски селища в нейна чест се организират празници и пускане на венци в морето.

В някои райони вярват, че ако човек тръгне на път на този ден, Богородица ще го закриля и няма да му се случи зло.

  • Имен ден

На 15 август празнуват хиляди българи с имена като Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Преслав и Преслава

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/ проф. Иван Желев    
Успение на Пресвета Богородица Голяма Богородица 15 август Православен празник Народни обичаи Имен ден Света Богородица Троянски манастир Курбан за здраве Покровителка на семейството
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