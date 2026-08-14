Свят

Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова

В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи

Николай Киров Николай Киров

14 август 2026, 20:24
Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова
Източник: iStock/GettyImages

Р усия разгръща мащабна операция за дестабилизиране на Европа, а основната цел на Кремъл е разпадането на НАТО и ЕС отвътре. За да изпробва тази стратегия, Москва е избрала Молдова, съобщава "Ню Йорк Таймс".

Според източници от западните разузнавателни служби руският президент Владимир Путин е обявил плановете си по време на закрита среща с руското военно командване. Това се е случило малко след като той публично обвини Запада в "разпалване на истерия“ относно заплахите от страна на Русия, предава "Фокус".

Русия твърди, че НАТО планира „десант“ в Украйна и „окупация“ на Молдова

В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи: завладяването на Украйна и установяването на контрол над Молдова.

В Москва разчитат да завземат южната част на Украйна, за да създадат сухоземен коридор към непризнатата Приднестровие и да получат плацдарм за натиск.

Документи и свидетели потвърждават, че руското военно разузнаване е организирало обучения за млади молдовци в Сърбия, Босна и в околностите на Москва.

Там са ги обучавали да пробиват полицейските кордони и да организират масови безредици, да изработват самоделни взривни устройства и да подпалват сгради, да използват дронове, оборудвани с устройства за хвърляне на взривни вещества.

Отделно направление в руската операция е мащабна система за купуване на гласове, ръководена от молдовския бизнесмен Илан Шор под контрола на руския чиновник Сергей Кириенко.

В мрежата са привлечени над 150 хиляди души, а само преди референдума през 2024 г. на активистите са изплатени почти 20 млн. долара. Освен това за агитация срещу хонорари от 1000 долара са привлечени православни свещеници.

Кулминацията на руската операция е съвпаднала с парламентарните избори в Молдова на 28 септември 2025 г. Руски хакери са пробили системите на Централната избирателна комисия, а подготвени активисти са планирали акции със сила.

Благодарение на стотици претърсвания и арести от страна на правоохранителните органи масовите безредици са били предотвратени.

На изборите прозападната партия на Май Санду спечели над 50% от гласовете.

Молдова разкри руски план за държавен преврат

Въпреки това Кремъл не се е спрял и разчита на продължителна кампания за дестабилизация. Публично Москва отрича намеса във вътрешните работи на Молдова и опитите да дестабилизира Европа.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Руска намеса Дестабилизация на Европа Молдова Хибридна война
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