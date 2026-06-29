Ново земетресение удари Венецуела

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Н ово земетресение разтърси Венецуела. Трусът с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е усетен по северния бряг на страната в 06:00 часа местно време (13:00 българско), в понеделник, според Колумбийската геоложка служба. Епицентърът е с плитка дълбочина от по-малка от 30 километра, предава Bluradio.

Припомняме, че страната беше опустошена от земетресения със сила 7,2 и 7,5 миналата сряда.

Това ново земетресение идва след над 430 вторични труса, регистрирани през последните дни. Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания (Funvisis) подробно описа, че само в неделя са докладвани повече от двадесет земетресения, включително едно с магнитуд 4,3 в западната част на страната.

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Председателят на парламента на Венецуела Хорхе Родригес потвърди, че официалният брой на жертвите от трусовете с сряда е нараснал до най-малко 1 450 души. Броят на ранените възлиза на 3150, докато общо 12 721 семейства са разселени във временни убежища.

Международната организация по миграция на ООН заяви чрез своя говорител Зоуи Бренан, че до 6,76 милиона души биха могли да бъдат пряко или косвено засегнати от широкото въздействие на земетресенията във Венецуела.

Сателитна оценка на Програмата на ООН за развитие, изчисли предварителните материални щети на 6,7 милиарда щатски долара.

189 сгради са напълно разрушени. 585 сгради са с частични конструктивни повреди. 38 болнични заведения са засегнати, 44 търговски центъра са с материални щети, 1645 други структури са с различни щети.

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Изпълняващата длъцността президент Делси Родригес съобщи, че броят на международните спасители възлиза на 2 624. Контингентът е подкрепен от 137 кучета за издирване, 49 специализирани превозни средства и 84,8 тона апаратура, хирургични консумативи и високоприоритетни лекарства.

Спасителни мисии са пратили Ел Салвадор, Мексико, Швейцария, Испания, Колумбия, Чили и САЩ. САЩ изпратиха повече от двеста войници, самолети и хеликоптери, потвърждавайки пристигането на 130 морски пехотинци на пристанището в Ла Гуайра, което временно не работи за структурни щети.

На местно ниво в издирването на затрупаните под падналите сгради са се включили 7 876 цивилни доброволци.