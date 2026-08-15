България

Слънчево време през уикенда, до 35° в понеделник

По Черноморието се очакват силен североизточен вятър и вълнение до 4 бала, с риск от локални наводнения

15 август 2026, 06:56
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В събота ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат от 25-26° в североизточните райони до 32° в крайните югозападни.

В София максималните температури ще бъдат около 27°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 август 2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието ще има променлива облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 15 август 2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 15 август 2026 г. Източник: НИМХ

Картата на НИМХ за предупредителните кодове за опасни явления показва, че в събота, 15 август, се очаква опасност от морско вълнение.

От института предупреждават гражданите да бъдат внимателни, защото комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На хората се препоръчва да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. 

В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от север-североизток.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 август 2026 г. Източник: НИМХ

Температурите ще се повишат, в понеделник максималните ще бъдат между 30° и 35°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 17 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 17 август 2026 г. Източник: НИМХ
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати,
  4. докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

6 ползи от редовното излагане на слънце
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Източник: НИМХ    
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