Скритата отрова в магазина: 6 храни, с които да внимаваме през лятото

Л ятото не е най-добрият сезон за някои стоки от супермаркета. И тук не става въпрос само за месото или салатите с майонеза. Някои ежедневни продукти могат бързо да станат опасни, ако са съхранявани неправилно или са оставени на горещината твърде дълго.

Основното правило

В горещо време проблемът често не е в самия продукт, а в това колко време е прекарал без подходящо охлаждане.

Затова не гледайте само датата върху опаковката. Проверявайте състоянието на опаковката, температурата на съхранение, външния вид на продукта и условията вътре във витрината.

Вижте кои по-малко очевидни продукти е по-добре да оставите на рафта през лятото в нашата галерия.