Верижна катастрофа затвори пътя Пазарджик – Пловдив

К атастрофа с три автомобила в района на пазарджишкото село Говедаре блокира главния път Пазарджик - Пловдив. Двама души са пострадали, съобщиха пред БТА от пресцентъра на МВР.

Пострадалите са транспортирани за преглед и лечение в болница в Пазарджик. Към момента няма информация за състоянието им.

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На мястото на инцидента са изпратени полицейски екипи, които регулират движението.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ поясниха, че временно е ограничено движението по път I-8 Пазарджик - Пловдив в района на Говедаре.

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Шофьорите могат да използват обходни маршрути през Мало Конаре - Огняново - Пазарджик или през Мало Конаре - Пищигово - Добровница - Пазарджик.