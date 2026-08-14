Свят

На 66 години почина футболната легенда Нако Дойчев

Той бележи гол при гостуването на Динамо (Киев)

Николай Киров Николай Киров

14 август 2026, 21:42
На 66 години почина футболната легенда Нако Дойчев
Източник: ФК

Е дин от най-добрите футболисти на ”Локомотив“ (София) в края на 70-те и началото на 80-те години на 20-и век – халфът Нако Дойчев, е починал тази сутрин на 66-годишна възраст, съобщиха ”червено-черните“ на официалната си страница.

Дойчев прекара инсулт в началото на месец юли тази година и не успя да се възстанови добре, а днес си е отишъл от този свят. 

В мъжкия тим на ”Локомотив“ (София) той играе девет сезона, участва в епичните мачове в турнира за Купата на УЕФА през 1979-а година, като бележи гол при гостуването на Динамо (Киев). Също така носи екипа на ”Локомотив“ (Горна Оряховица), където също е смятан за легенда на клуба. Кариерата му минава през Пирин (Гоце Делчев), Сливнишки герой и отбори в Кипър.

"С прискърбие ви съобщаваме, че тази сутрин, на 66-годишна възраст, е починал големият Нако Дойчев. Футболният виртуоз Нако Дойчев е роден на 9 юни 1960 г. Юноша е на Локомотив (София). Играл е за родния си клуб от 1979 до 1987 г. Има 273 мача и 35 гола в „А“ група. С „Локомотив“ е носител на Купата на Съветската армия през 1982 г. Има осем мача и едно попадение в евротурнирите, но именно с него отстраняваме тогавашното страшилище Динамо (Киев)! Ръководството на „Локомотив“ изразява своите искрени съболезнования на семейството и близките на Нако Дойчев, както и на цялата „червено-черна“ общност! Почивай в мир, бате Нако!", пишат от ”Локомотив“ (София) във Фейсбук.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Атанас Василев    
Нако Дойчев Локомотив София футбол
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 4 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 4 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 4 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

България Преди 6 часа

Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани

Верижна катастрофа затвори пътя Пазарджик – Пловдив

Верижна катастрофа затвори пътя Пазарджик – Пловдив

България Преди 7 часа

Двама души са пострадали и са транспортирани в болница

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

България Преди 9 часа

Българската страна е изпратила запитване до САЩ и за самолети F-16 втора употреба

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Любопитно Преди 9 часа

Пожизненият семеен билет ще дава достъп и до редица археологически и културно-исторически обекти в региона

,

Без милост за малолетните бандити: Швеция праща в затвора и 14-годишни

Свят Преди 11 часа

Ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, пълна наказателна отговорност в Швеция ще носят и 14-годишните. Парламентът прие закон, който изключва и смекчаването на присъдите на непълнолетните

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Любопитно Преди 11 часа

Всеки един от 12-те зодиакални знака притежава уникална „магическа“ способност, която го отличава от останалите — разберете коя е вашата

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

Свят Преди 11 часа

Три вагона на влак на Southern са излезли от релсите и са се преобърнали; започна независимо разследване

Колко пари имат водещите политици в България

Колко пари имат водещите политици в България

България Преди 11 часа

Днес Сметната палата публикува годишните им декларации

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Свят Преди 12 часа

Украинският президент Зеленски предупреждава, че Северна Корея иска да предостави още десетки хиляди войници на Русия

Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

България Преди 12 часа

Комисията проверява частни детски ясли, градини и училища в цялата страна.

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

България Преди 12 часа

Засиленият граничен контрол на БАБХ продължава

Социалните партньори продължават преговорите за нов механизъм за минималната заплата, а от КНСБ очакват размерът ѝ да се повиши и без окончателно споразумение.

КНСБ очаква минимална заплата до 680 евро

Парите ни Преди 12 часа

Синдикатът отхвърля вариант минималната заплата да е 50% от основната средна

Ламин Ямал и Инес Гарсия

Снимки от рождения ден на Ламин Ямал: Влюбен в Инес Гарсия, стилен синхрон и звезден купон

Любопитно Преди 12 часа

Футболната звезда отпразнува 19-ия си рожден ден и световната титла в средновековно имение край Барселона с пищно парти и куп известни изпълнители.

Русия Владимир

„Черна искра“: Руската нелегална мрежа, за която почти всичко се знае от един човек

Свят Преди 12 часа

Групата казва, че има членове в почти всички региони на Русия, но голяма част от твърденията ѝ не са независимо потвърдени

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

България Преди 12 часа

Детето е получило травма на главата и увреждания в областта на мозъка, както и лицева травма, счупени ребро и челюст

Космическа мистерия: Джеймс Уеб откри гигантска „звезда - черна дупка“

Космическа мистерия: Джеймс Уеб откри гигантска „звезда - черна дупка“

Любопитно Преди 12 часа

Учени от MIT откриха нов тип космически обект с телескопа „Джеймс Уеб“ – черна дупка, обвита в толкова плътен водороден пашкул, че се държи като гигантска звезда. Откритието може да разкрие тайната за зараждането на първите чудовища във Вселената

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Световен театрален феномен идва у нас с Радина Кърджилова в главна роля

Edna.bg

Как да се справим със „свекървището“ - 8 трика за щастлив край

Edna.bg

Националният селекционер Бленджини подписа с италиански клуб

Gong.bg

Александър Александров: Надявам се да завършим на най-високото стъпало

Gong.bg

Стилияна Николова е световна вицешампионка в многобоя

Nova.bg

Програмата на правителството предвижда децентрализирана прокуратура и прозрачна кадрова политика в сектор "Правосъдие"

Nova.bg