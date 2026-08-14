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Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Лавров: Европейският съюз се изживява като "Четвъртия райх"

Николай Киров Николай Киров

14 август 2026, 23:21
Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна
Източник: БТА/AP

Р усия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставяно от Запада в подкрепа на Украйна, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия, предаде "Ройтерс".

"Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко, което подхранва военната машина на Киев от страна на Запада. И вече го правим. Те вече стенат", каза Лавров.

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Коментирайки усилията за спиране на войната, Лавров посочи, че Русия изключва незабавното спиране на огъня.

"Трябва да спрем само ако е налице дългосрочно, надеждно и трайно уреждане на конфликта", обяви Лавров.

Той отбеляза, че руският президент Владимир Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но отделен въпрос е с какви предложения ще пристигнат те в Кремъл.

"Щом им се оказва такова доверие, то те имат влияние върху американския президент Доналд Тръмп, той им има доверие. Не отказваме да разговаряме с тях. Ако те пристигнат, нека знаят, че руския президент Владимир Путин е готов да ги приеме за пореден път. Отделен въпрос е с какви предложения ще пристигнат", каза Лавров, цитиран от ТАСС.

По думите му, спирането на конфликта в Украйна по линията на съприкосновение е невъзможно, защото това би "зачеркнало подвига на дедите и прадедите", които победиха нацизма.

"Подобно нещо не може да се разглежда. И не става дума само за това колко комфортно живее някой днес - нашите хора страдат, загиват в тези терористични актове. Става дума за нашата отговорност пред хилядолетната история на руската държава", допълни Лавров.

"Метастазите на нацизма" си проправят път в германското общество под ръководството на канцлера Фридрих Мерц, открито обявяващ "необходимостта отново да направи Германия най-голяма военна сила в Европа, заяви руският външен министър.

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"Дали разбира обаче какво в случая означава думата "отново". Не съм сигурен", посочи Лавров.

От своя страна, Европейският съюз се изживява като "Четвъртия райх" и изнудва сръбския президент Александър Вучич да въведе санкции срещу Русия, възползвайки се от застъпвания от него курс за евроинтеграция", счита Лавров.

"Този натиск е безпардонен и безочлив. Те действат така сякаш се изживяват като "Четвъртия райх", каза Лавров и допълни: "Вучич мъжествено се противопоставя на този натиск вече с години".

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Той коментира и темата за помощта на САЩ за Украйна за нанасяне на удари дълбоко в руска територия.

"Предадохме редица въпроси на Държавния департамент с молба да ги коментира, включително и за разузнавателните данни, и това, че САЩ доста по-дълбоко се въвличат в организацията и осъществяването на удари дълбоко в руска територия по цивилни обекти. Очакваме отговор, но Москва няма да поставя ултиматуми", заяви Лавров.

Публичното мълчание на страните, чиито интереси бяха засегнати от ударите на киевския режим срещу Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), е показателно, отбеляза министърът.

"Когато попитахме дали ще се примирят с това, те отговориха, че няма и че им изпращат сигнал. Явно по повод Каспийския тръбопроводен консорциум вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил някакъв сигнал на украинския президент Володимир Зеленски. Турците ни казаха, че и те са казали на украинците, че не трябва да го атакуват. Публично обаче всички мълчат. Това също е показателно", каза Лавров и добави: "Зеленски обеща да прекрати ударите по онези кораби, които нямат връзка с Руската федерация. И, явно, това обяснение беше сметнато за приемливо".

"Що се отнася до Турция, тя иска да бъде държава членка на НАТО като най-голямата армия в пакта и да поддържа отношения с Европейския съюз, макар че дълбоко за себе си да разбира, че никога няма да бъде приета в блока. Тя иска да поддържа добри отношения с Русия, защото имаме много икономически проекти и много общи моменти в историята ни: Кавказ, Черно море. В Турция са искрено заинтересовани Черно море да бъде стабилно", каза в заключение Лавров.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Сергей Лавров Война в Украйна
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