След 22 години: Идентифицираха чрез ДНК 1650-ата жертва от атаките на 11 септември

О станките на мъж, убит в Световния търговски център по време на атентатите от 11 септември, бяха идентифицирани повече от две десетилетия по-късно след пробив в ДНК.

Джон Балантайн Нивън от Ойстър Бей, Лонг Айлънд, е идентифициран положително, съобщи в четвъртък съдебномедицинският кабинет на Ню Йорк.

44-годишният мъж е бил изпълнителен директор в Aon Risk Services, застрахователна фирма на 105-ия етаж на втората кула на търговския център, когато се случва най-смъртоносният терористичен акт на американска земя на 11 септември 2001 г. .

Съпругата му Елън Нивън и синът му Джак казват, че са благодарни за „изключителните усилия“ на градските власти, които продължават трудната задача да идентифицират останките на жертвите.

Службата на съдебния лекар използва усъвършенстван ДНК анализ за идентифициране на останките през последните години, но приблизително 40 процента от жертвите все още не са били свързани с останките им.

Нивен е 1650-ата жертва, идентифицирана от атаката, при която похитители разбиват самолети в кулите близнаци, убивайки 2753 души.

„Със сигурност е емоционално за мен, а със сигурност и за много други, да чуя много години по-късно, че ДНК е намерена“, написа г-жа Нивен в четвъртък в имейл до Асошиейтед прес.

„Синът ми и аз сме толкова благодарни за това огромно начинание."

Според информация от съпругата му Джон Нивен и семейството му са прекарвали времето си между Манхатън и Ойстър Бей, където е израснал. Той често играел тенис в района с приятели от детството си.

Той обичал да чете за история и философия и давал приоритет на времето със сина си Джак, който бил само на 18 месеца, когато баща му починал.

Младото семейство била на почивка на Британските Вирджински острови само седмици преди той да бъде убит при атаките. След смъртта му г-жа Нивен казва:

„Той би казал, че въпреки че животът му бе кратък, той бил наистина благословен в годините, които имаше.“

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс излезе с изявление в четвъртък, след като останките на Нивен бяха идентифицирани.

Той каза: „Докато болката от огромните загуби на 11 септември никога не ни напуска, възможността за нови идентификации може да предложи утеха на семействата на жертвите.

„Благодарен съм за продължаващата работа от Службата на главния съдебен лекар, която почита паметта на Джон Балантайн Нивън и всички онези, които загубихме.“

„Завинаги ще помним нашите герои, които загинаха на 11 септември, и оценяваме непрекъснатите усилия на съдебномедицинските експерти да помогнат за идентифицирането на жертвите“, каза в отделно изявление Джоузеф Саладино, ръководител на Oyster Bay.

„Надяваме се, че този невероятен напредък в технологиите ще помогне за мир в семейството на г-н Нивен и ще му позволи да почива вечно в мир.“

Приблизително 40 % от жертвите на атаката срещу Световния търговски център все още не са идентифицирани. Но с развитието на ДНК тестовете се развиват и усилията за свързване на повече от 21 900 останки с отделни жертви. В някои случаи учените са се връщали към едни и същи парчета 10 или повече пъти, надявайки се, че новата технология ще даде отговори.

Преди годишнината от атаките миналия септември службата идентифицира останките на мъж и жена, но имената им не бяха оповестени публично по искане на семействата им.

Атаките от 11 септември убиха близо 3000 души в Ню Йорк, в Пентагона и близо до Шанксвил, Пенсилвания.