Паметна дата: 22 години от 11 септември

Н авършват се 22 години от атентатите на 11 септември 2001 г., които се превърнаха в едно от най-травмиращите събития не само за САЩ, но и за целия свят.

Какви бяха целите?

Четири самолета, летящи над източната част на САЩ, бяха превзети едновременно от малки екипи похитители. След това те бяха използвани като гигантски управляеми ракети, за да се разбият в знакови сгради в Ню Йорк и Вашингтон.

Два самолета удариха кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк.

Първият удари Северната кула в 08:46 източно време (13:46 GMT). Вторият се разби в Южната кула в 09:03.

Twenty-two years after the Sept. 11 terrorist attacks, New York City's Office of the Chief Medical Examiner has identified two more victims, the city announced. https://t.co/sGcxdwPc27

Сградите бяха опожарени, хората по горните етажи бяха в капан, над града се носеха облаци дим. За по-малко от два часа и двете 110-етажни кули се срутиха в облаци прах.

В 09:37 третият самолет унищожи западната стена на Пентагона - гигантския щаб на американската армия край столицата на страната Вашингтон.

Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания в 10:03, след действия на пътниците срещу похитителите. Смята се, че похитителите са имали намерение да атакуват сградата на Капитолия във Вашингтон.

Колко души загинаха?

Общо 2 977 души (без да броим 19-те похитители) са загубили живота си, повечето от тях в Ню Йорк.

• Всички 246 пътници и екипаж на борда на четирите самолета бяха убити;

• В кулите близнаци 2 606 души загинаха - тогава или по -късно от получените наранявания;

• В Пентагона са убити 125 души.

Най-младата жертва е двегодишната Кристин Лий Хансън, която загива на един от самолетите с родителите си Питър и Сю.

Най-възрастният беше 82-годишният Робърт Нортън, който беше на друг самолет със съпругата си Жаклин, пътуващи за сватба.

При удара на първия самолет приблизително 17 400 души са били в кулите. Никой не е оцелял над зоната на удара в Северната кула, но 18 успяха да избягат от етажите над зоната на удара в Южната кула.

Сред пострадалите има граждани на 77 различни държави.

Хиляди хора бяха ранени или по-късно развиха заболявания, свързани с атаките, включително пожарникари, които са работили сред токсични отломки.

Кои бяха нападателите?

Ислямска екстремистка мрежа, наречена „Ал Кайда“, планира атаките от Афганистан.

Водена от Осама бин Ладен, „Ал Кайда“ обвини САЩ и техните съюзници за конфликти в мюсюлманския свят.

Деветнадесет души извършиха отвличания, работещи в три екипа от по петима и един от четирима (в самолета, който се разби в Пенсилвания).

Всяка група включваше някой, който е преминал обучение за пилот. Това било извършено в летателни училища в самите САЩ.

Donald Trump on 9/11:



“I happen to think that they had bombs that exploded almost simultaneously because I just can't imagine anything being able to go through that wall.” pic.twitter.com/v3JR9fWi31