Започнаха възпоменателните церемонии за жертвите на атентатите от 11 септември 2001 г.

В САЩ започнаха възпоменателните церемонии по повод 22-ата годишнина от атентатите, извършени на 11 септември 2001 г. от ислямисти срещу кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк и сградата на Пентагона във Вашингтон, предадоха световните агенции.

Паметна дата: 22 години от 11 септември

Началото на възпоменателните прояви бе дадено в точния час, в който преди 22 години първият отвлечен от терористите самолет се вряза в Северната кула на СТЦ. После втори самолет се вряза в Южната кула. След това двете кули рухнаха една след друга. А междувременно трети похитен самолет се вряза в сградата на Пентагона. Четвърти похитен самолет не успя да достигне набелязаната от терористите цел заради бунт на пътниците на борда му и се разби в Пенсилвания.

Today we reflect and remember the lives of 2,977 people killed during the September 11, 2001 attacks and honor the first responders who risked their own lives to rescue people from the wreckage. pic.twitter.com/7kcwZ9VUi6