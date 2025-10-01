Собственикът на дискотека "Пулс" подкупил брата на съдия по делото

Ш окиращи факти за корупция, политически зависимости и институционални пропуски, довели до трагедията в Кочани, разкрива документалният филм на Лаборатория за разследваща журналистика – Македония (ИРЛ Македония) „Кочани – нашият морален компромис“, предаде БГНЕС.

Прокуратурата в РСМ с подробности за трагедията в Кочани

Филмът показва непубликувани досега документи, които разкриват как инспектори, прокурори и политици са позволили дискотеката „Пулс“ да работи, без да отговаря на законовите изисквания и технически стандарти. Събитията от нощта на 15 срещу 16 март 2025 г. доведоха до смъртта на десетки млади хора.

Разследването разкрива, че в обвинителния акт „по магически начин“ липсват инспектори, които собственикът на дискотеката Газда Деко е подкупвал. Един от тях е брат на председателя на Наказателния съд в Скопие Даниела Димовска, избрана през юли.

Огромен пожар в дискотека в РСМ, 59 души загинаха (ВИДЕО)

Журналистите от ИРЛ подчертават, че „журналистиката никога не трябва да чака удобен момент“ и публикуването на подобни разследвания по време на избори е единственият шанс реалността на гражданите да стане част от обществения дебат.

Прокуратурата разполага от шест месеца с доказателства за злоупотреба със служебно положение, подкупи и изтичане на поверителна информация от служители на УЈП, които са предоставяли детайли за проверки с МВР. Въпреки това институцията твърди, че служителите на данъчната администрация не носят отговорност за безопасността. ИРЛ оспорва това обяснение.

Филмът „Кочани – нашият морален компромис“ поставя тежки въпроси за системната корупция и обществените компромиси, довели до трагедия, която е могла да бъде предотвратена.