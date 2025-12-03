Свят

Израел твърди, че тленните останки, върнати от Газа, не са заложници

Двадесет живи заложници и останките на 26 други са върнати в Израел от началото на примирието в началото на октомври

3 декември 2025, 09:38
Израел твърди, че тленните останки, върнати от Газа, не са заложници
Източник: БТА

И зраел заяви днес, че намерените в Газа тленни останки,  върнати на Израел, не съответстват на нито един от мъртвите заложници, отвлечени по време на атаката на "Хамас" през 2023 г., предаде Асошиейтед прес.

В изявление кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху заяви, че съдебномедицинските изследвания са приключили и са установили, че това, което е било върнато във вторник от палестинските милиции, не е свързано с мъртвите заложници.

С останките на двама заложници, останали в Газа, страните са близо до приключване на първата фаза на примирието, постигнато с посредничеството на САЩ, посочва АП.

Двадесет живи заложници и останките на 26 други са върнати в Израел от началото на примирието в началото на октомври. Връщането им е ключова част от условията на нестабилното споразумение, за чието нарушаване "Хамас" и Израел взаимно се обвиняват.

Според палестинските медии останките, предадени във вторник, са били намерени в северния град Бейт Лахия в Газа.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Израел Газа Заложници Тленни останки Хамас Примирие Бенямин Нетаняху Съдебномедицински изследвания Идентифициране Палестински милиции
Последвайте ни
Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Въоръжен мъж отвлече самолет</p>

Въоръжен мъж отвлече самолет в Южен Судан

Свят Преди 19 минути

Заподозреният е арестуван няколко часа по-късно, след като самолетът каца в северен град, за да зареди с гориво

Украински дрон запали нефтохранилище в Тамбовска област

Украински дрон запали нефтохранилище в Тамбовска област

Свят Преди 30 минути

Aтаките с дронове на Украйна срещу руската петролна и енергийна инфраструктура се превърнаха в устойчив елемент от войната

<p>Тенисистката&nbsp;Серина Уилямс: Това е лудост</p>

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Свят Преди 1 час

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл

<p>&bdquo;Не ги искаме в нашата страна&ldquo;</p>

„Не ги искаме в нашата страна“: САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

Свят Преди 1 час

Списъкът на държавите включва Афганистан и Сомалия

Снимката е илюстративна

Страните членки на ЕС постигнаха съгласие по нов законопроект за засилване на борбата с корупцията

Свят Преди 2 часа

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 2 часа

Грозят го от до 12 години лишаване от свобода и конфискация на имуществото

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

Свят Преди 2 часа

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната почти бяха спрели

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

България Преди 3 часа

Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за ДОО и на НЗОК за следващата година

<p>Ужас в какаовите плантации: Деца са продавани от трафиканти за $34</p>

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Свят Преди 3 часа

Докато индустрията не плаща справедлива цена и правителствата не наложат реална отчетност, всяко блокче шоколад остава неизплатен морален дълг

Снимка на Агата Кристи и дъщеря ѝ Розалин на страниците на вестник, който съобщава за мистериозното изчезване на писателката

3 декември: Най-голямата мистерия на кралицата на криминалетата

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Той ще се изправи срещу стратезите Алекс и Радостина

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Свят Преди 10 часа

"Много се радвам да ви видя", каза Путин

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Любопитно Преди 11 часа

До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

България Преди 11 часа

Борисов: Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания

Протести в няколко български града тази вечер

Протести в няколко български града тази вечер

България Преди 11 часа

Замеряха с предмети централата на ГЕРБ в Габрово

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Edna жена, за която годините са просто цифра - Джулиан Мур на 65!

Edna.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът (СНИМКИ)

Edna.bg

Гуардиола: Толкова съм стар, а играчите не ме уважават!

Gong.bg

Химията на Ман Юнайтед: Мбемо и Диало пред DIEMA SPORT

Gong.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg

Да ходиш по вода: Историята на човека, овладял спорта, който превърна локвите и фонтаните в арена

Nova.bg