3 декември: Най-голямата мистерия на кралицата на криминалетата

3 декември 2025, 06:28
Снимка на Агата Кристи и дъщеря ѝ Розалин на страниците на вестник, който съобщава за мистериозното изчезване на писателката   
Източник: GettyImages

П рез декември 1926 г. светът се оказва въвлечен в история, достойна за роман на самата Агата Кристи. Тогава 36-годишната вече известна писателка, авторка на детективски бестселъри, изчезва безследно за 11 дни. Случаят се превръща в една от най-големите загадки на XX в., а усилията на полиция, доброволци и пресата не успяват да дадат категоричен отговор на въпроса: Какво всъщност се случи с кралицата на криминалния жанр?

Началото на мистерията

На 3 декември 1926 г. автомобилът на Агата Кристи е открит изоставен край езерото „Сайлент Пул“ в графство Съри. Вътре са намерени нейното палто, документи и лични вещи – сякаш е изчезнала внезапно, без да планира да се връща. Писателката няма навика да напуска дома си без предупреждение, още по-малко в необичаен час и при студено време.

Полицията започва мащабно издирване – едно от най-големите организирани до този момент в Обединеното кралство. В търсенето се включват над 1000 полицейски служители, много доброволци, както и въздушни патрули – изключителна мярка за онези години.

Случаят предизвиква медийна истерия. Вестниците излизат с огромни заглавия, а името на Агата Кристи не слиза от първите страници. Започват да се появяват различни теории: Инсценировка за реклама – много журналисти вярват, че писателката е изчезнала като част от промоция за новата ѝ книга.

Проблем с нервите – други предполагат, че тежката криза в брака ѝ с Арчибалд Кристи е довела до емоционален срив. Фалшива следа – полицията дори обмисля възможността писателката да е станала жертва на престъпление.

Особено внимание привлича едно обстоятелство: Арчибалд Кристи току-що е признал, че има любовна връзка с друга жена – Нанси Нийл. Някои медии дори намекват, че той може да е замесен.

Неочакваният край

След 11 дни мистерията завършва внезапно. Агата Кристи е открита жива и физически здрава в хотел „Суон Хайдро“ в Харогейт, където се е регистрирала под името, иронично, Тереза Нийл, същата фамилия като на любовницата на съпруга ѝ.

Кристи твърди, че страда от амнезия – не си спомня как е стигнала до хотела, нито какво се е случило в предходните дни. Лекари по-късно предполагат, че може да е преживяла дисоциативен епизод, предизвикан от комбинация от стрес, лични проблеми и творческо напрежение.

Тайна, която Кристи взима със себе си

Въпреки многобройните интервюта, биографии и изследвания, писателката никога повече не говори подробно за своето изчезване. В собствената си автобиография тя напълно заобикаля темата. Това оставя случая отворен за интерпретации и превръща изчезването ѝ в една от най-известните реални мистерии на съвременната литература.

Някои твърдят, че Кристи умишлено е създала загадка, която да засенчи всички нейни книги. Други вярват в медицинската версия, а трети смятат, че това е бил тих акт на отчаяние на жена, преживяваща тежка емоционална криза.

Ново начало

След разкриването на случая Агата Кристи се развежда със съпруга си, а няколко години по-късно среща археолога Макс Малоуън, с когото живее щастливо до края на живота си. Кариерата ѝ процъфтява – тя става най-продаваният писател в света след Шекспир.

  • Оръжейният пакт

На 3 декември 1912 г., в разгара на дипломатическите преговори след интензивните бойни действия на Балканската война, Османската империя и държавите от Балканския съюз – България, Сърбия, Гърция и Черна гора – подписват т.нар. „оръжеен пакт“ или споразумение за прекратяване на огъня и контрол върху въоръженията. Това е ключов документ, който временно слага край на бойните операции и регламентира условията, при които страните спират използването на оръжие, докато се водят мирни преговори.

Към началото на декември 1912 г. България е постигнала някои от най-значимите си военни успехи в новата история. Победите при Люлебургаз – Бунархисар и настъплението към Чаталджа превръщат България в основния фактор на Балканите. Българската армия достига на метри от Цариград — огромно стратегическо и символно постижение.

Тези успехи принуждават Османската империя да потърси прекратяване на огъня, за да спре напредването на съюзниците и да започне преговори, които да смекчат неизбежните териториални загуби.

Какво представлява оръжейният пакт

Пактът представлява споразумение за прекратяване на военните действия, което включва:

  • спиране на всички настъпателни операции между страните;
  • неразполагане на нови тежки оръжия на фронта по време на преговорите;
  • запазване на съществуващите фронтови линии, без право на промяна;
  • осигуряване на условия за започване на мирни преговори, които скоро след това се пренасят в Лондон.

За България това споразумение е важна дипломатическа победа, тъй като тя влиза в преговорите с най-силните позиции и най-голяма тежест.

Защо споразумението е важно за България

  • Признава българския военен превес – Османската империя и останалите държави фактически приемат, че България е страната с най-големи успехи на бойното поле.
  • Гарантира временно „замразяване“ на линиите, което позволява на България да запази завоюваните позиции, включително ключови райони в Тракия и около Одрин.
  • Отваря път към Лондонската мирна конференция, където България се надява да получи по-голямата част от Македония и Одринска Тракия.

Начало на решаващ дипломатически етап

Макар военните победи да са категорични, дипломатическият баланс е по-сложен. Сърбия и Гърция започват да показват претенции към територии, за които България смята, че има историческо и етническо право. Това поставя началото на напрежение между съюзниците, което по-късно ще прерасне в Междусъюзническата война.

Още събития на 3 декември:

  • 1621 г. – Галилео Галилей изобретява телескопа.
  • 1967 г. – Кристиан Барнард осъществява в Кейп Таун, ЮАР първата трансплантация на сърце на 53-годишния Луис Уашкански – пациентът умира 18 дни по-късно от двустранна бронхопневмония.
  • 1984 г. – При тежка производствена катастрофа в град Бхопал, Индия загиват около 2500 души, около 100 хиляди души са с увредено здраве от отравяне, евакуирани са над 200 хиляди души.

Родени:

  • 1820 г. – роден е българският възрожденец Сава Доброплодни
  • 1895 г. – родена е австрийският психоаналитик Ана Фройд
  • 1911 г. – роден е италианският композитор Нино Рота
  • 1948 г. – роден е английският певец Ози Озбърн
  • 1960 г. – родена е американската актриса Дарил Хана 
  • 1960 г. – родена е американската актриса Джулиан Мур („Ръката, която люлее люлката“, „Девет месеца“, „Атентатори“, „Психо“, „Магнолия“, „Ханибал“, „Часовете“, „Децата на хората“, „Игрите на глада“)
  • 1974 г. – родена е българската фигуристка Албена Денкова

Починали:

  • 1894 г. – умира британският писател Робърт Луис Стивънсън („Островът на съкровищата“, „Странният случай на доктор Джекил и мистър Хайд“)
  • 1919 г. – умира френският художник Пиер-Огюст Реноар
  • 1949 г. – умира българският писател Елин Пелин
