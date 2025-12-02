Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Т рима души бяха арестувани след обиски в офисите на ЕС и в престижен университет в рамките на разследване за измама, свързана с обучението на бъдещи дипломати.

„Днес се провеждат претърсвания в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел, като част от разследване за предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на млади дипломати“, съобщи Европейската прокуратура, цитирана от АФП.

„Трима заподозрени бяха задържани“, посочиха от Европейската прокуратура.

Според белгийски медии, сред задържаните е Федерика Могерини - бивш върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността (2014-2019 г.), и ръководител на Колежа на Европа от 2020 година. Друг от задържаните е бившият генерален секретар на ЕСВД Стефано Санино.

Говорител на Европейската комисия потвърди по-рано днес обиските в Брюксел и отбеляза, че те са свързани с разследване на дейности при предишен мандат на институциите. Той не потвърди и не отрече, че има задържани служители на европейската дипломатическа служба.

Федерика Могерини е италиански политик и дипломат. Родена на 16 юни 1973 г., тя започва политическата си кариера като член на Демократическата партия. Избрана е в Камарата на депутатите на Италия през 2008 г., където служи до 2014 г. От февруари до октомври 2014 г. Могерини е министър на външните работи на Италия. Най-значимата ѝ роля идва през ноември 2014 г., когато е назначена за Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия – пост, който заема до 2019 г.

Европейската прокуратура поясни, че разследването засяга организирането на деветмесечен дипломатически курс през 2021-2022 г., като се проверяват съмнения, че служители на Колежа на Европа предварително са знаели условията за участие в предстояща обществена поръчка и са имали очаквания, че учебното заведение ще я спечели. Прокуратурата проверява дали няма нарушение на европейските правила за честна конкуренция при обществените поръчки

Разследването е довело досега до свалянето на имунитетите на няколко служители. Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.

Подобни обвинения не са безпрецедентни. Един от най-скорошните и широкомащабни случаи е скандалът „Катаргейт“, който разтърси Европейския парламент през декември 2022 г. Тогава белгийските власти предприеха мащабни обиски и арести, включително на заместник-председателя на ЕП Ева Кайли, по обвинения в участие в престъпна организация, пране на пари и корупция, свързани с опити за чуждестранно влияние. Иззети бяха стотици хиляди евро в брой, а няколко евродепутати и техните сътрудници бяха подведени под отговорност.