Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

„Понякога просто затварям прекрасните си сини очи, слушам внимателно и попивам ВСИЧКО!!!“, беше казал американският президент по повод обвиненията, че заспива

3 декември 2025, 09:34
Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда почти заспа на няколко пъти по време на заседанието на кабинета във вторник, 2 декември, съобщава списание PEOPLE.

Президентът, на 79 години, понякога присвиваше очи, а поне веднъж ги затвори напълно. Междувременно членовете на кабинета му се редуваха да представят отчетите си за успехи и да изказват възхищение към своя началник.

В един особен момент, докато министърът на търговията Хауърд Лътник говореше, Тръмп изглежда напълно затвори очи за няколко секунди, преди да се наведе напред и да се включи в коментара му.

Изтощеният вид на Тръмп дойде ден след като той започна късно вечерно публикуване в Truth Social, където сподели повече от 160 публикации между 19 ч. и полунощ на понеделник, 1 декември. Президентът отново беше активен в платформата още в 5:48 ч. сутринта във вторник.

Когато PEOPLE потърси Белия дом за коментар относно поведението му, беше предоставено изявление от прессекретаря Каролайн Левит. „Президентът Тръмп слушаше внимателно и ръководеше цялото тричасово маратонско заседание на кабинета“, каза 28-годишната Левит, преди да повтори нов говорен пункт на Белия дом, че сомалийските имигранти нямат място в Минесота.

„Просто се върнете и вижте неговия невероятен финален отговор на пресконференцията, където той нападна демократите от „Америка на последно място“, задето позволяват на радикални сомалийци да нахлуват в страната ни и да ограбват американските данъкоплатци“, добави тя. „Този епичен момент постави удивителна точка на деветото заседание на кабинета през втория мандат на президента Тръмп – всички те напълно открити за пресата, за да ги види целият свят“.

„Във всички тези исторически срещи,“ заключи тя, „президентът и невероятният му екип подчертават изчерпателния списък с постижения, които са постигнали от името на американския народ, за да направят Америка отново велика“.

Миналата година президентът отрече твърденията, че е заспал в съда по време на наказателния си процес в Ню Йорк. След като множество репортажи описаха как Тръмп задрямва в съдебна зала в Манхатън – като The New York Times писа: „Г-н Тръмп изглежда няколко пъти задряма, устата му се отпусна, а главата му се наклони към гърдите“. Тръмп отрече тези описания.

„Въпреки твърденията на ФАЛШИВИТЕ МЕДИИ, не заспивам по време на Вещерския лов на корумпирания прокурор, особено не днес“, написа той в Truth Social на 2 май 2024 г. „Понякога просто затварям прекрасните си сини очи, слушам внимателно и попивам ВСИЧКО!!!“.

На 79 години Тръмп е най-възрастният човек, избиран за президент. В скорошен доклад, който го разгневи, The New York Times описа промяната в графика му през втория мандат, в който според изданието той е ограничил публичните си изяви.

В статията кореспондентката на Белия дом Кейти Роджърс, която Тръмп обиди като „грозна отвътре и отвън“ заради репортажите ѝ, предположи, че „когато е публично, понякога батерията му показва признаци на изтощение“.

Президентът нарече доклада „удар под кръста“, като написа в социалните мрежи: „Ще дойде ден, в който енергията ми ще намалее, случва се на всеки, но с ПЕРФЕКТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И ВСЕОБХВАТЕН КОГНИТИВЕН ТЕСТ („който беше издържан отлично“) СКОРО НАПРАВЕНИ, това със сигурност не е сега!“.

Тръмп често сравнява представянето си с това на бившия президент Джо Байдън и го нарича пренебрежително „Сънливия Джо“.

След като изображения на Тръмп със затворени очи по време на изявление в Овалния кабинет станаха вирусни миналия месец, той премина в нападение, критикувайки Байдън. „Той спи през цялото време – през деня, през нощта, на плажа“, каза Тръмп за бившия президент, който се върна към частния живот през януари. Тръмп добави: „Аз не съм сънливец“.

Тръмп, който се срещаше със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Овалния кабинет по времето, когато направи този коментар, заяви, че двамата „говорят нощем“ и общуват „в най-лудите часове“. „Когато обичаш работата си, когато обичаш страната си и когато си в позиция като нашата... ти мислиш за страната си“, добави той. „Той мисли за своята страна, а аз мисля за своята. Аз не искам да спя“.

Източник: PEOPLE    
Доналд Тръмп заседание на кабинета заспиване изтощение Трут Сошъл Белият дом пресконференция възраст на президента политически имидж сънливия Джо
