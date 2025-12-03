Свят

Въоръжен мъж отвлече самолет в Южен Судан

Заподозреният е арестуван няколко часа по-късно, след като самолетът каца в северен град, за да зареди с гориво

3 декември 2025, 09:36
Въоръжен мъж отвлече самолет в Южен Судан
Източник: iStock

В ъоръжен мъж отвлече малък турбовитлов самолет в сряда, 3 декември, принадлежащ на евангелистка благотворителна организация в Южен Судан, като поиска от пилота да го отведе в Чад, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Заподозреният е арестуван няколко часа по-късно, след като самолетът каца в северен град, за да зареди с гориво. 

Никой не е пострадал, а разследването на случая е в ход.

Самолетът "Чесна Гранд Караван", собственост на християнската организация "Кесията на самарянина“, е излетял сутринта от столицата Джуба, след което въоръженият мъж е поел контрол над машината.

Самолетът превозваше медицински консумативи за окръг Майвут на североизток, където организацията предоставя медицинска помощ.

Според полицията нападателят се качил тайно на борда и се скрил в задната част на кабината преди излитане. Идентифициран е като Ясир Мохамед Юсуф.

Не са известни мотивите за отвличането, нито причината да иска да лети до Чад. 

Говорителят на местната полицията Сантино Удол Мейен заяви, че след няколкочасово кръжене пилотът казал на нападателя, че трябва да кацнат за зареждане, и приземил самолета в северния град Ваау, където въоръженият мъж бил задържан.

Мейен каза пред АП, че заподозреният е носел светлоотразителна жилетка с логото на авиокомпания, която оперира на летище Джуба.

Управителят на компанията заяви, че човек с това име не е бил нает от тях.

Говорителката на "Кесията на самарянина“ Мелиса Стрикланд изказа благодарност в писмено изявление и каза, че организацията е признателна на силите за сигурност за бързите действия, довели до "позитивен изход“ от ситуацията.

Източник: Денис Киров, БТА    
Отвличане на самолет Южен Судан Кесията на самарянина Въоръжен мъж Чад Ваау Ясир Мохамед Юсуф Медицински консумативи Джуба Чесна Гранд Караван
Последвайте ни

По темата

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

Предлагат промени за колективните трудови договори в Кодекса на труда

Предлагат промени за колективните трудови договори в Кодекса на труда

pariteni.bg
ЕС кляка пред авто индустрията

ЕС кляка пред авто индустрията

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа</p>

Марк Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа

Свят Преди 8 минути

Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна

.

Израел твърди, че тленните останки, върнати от Газа, не са заложници

Свят Преди 18 минути

Двадесет живи заложници и останките на 26 други са върнати в Израел от началото на примирието в началото на октомври

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин

Свят Преди 1 час

​Кой е виновен за това, че войната на Русия срещу Украйна продължава вече години? Според Владимир Путин - Европа

Заподозреният за стрелбата във Вашингтон не се призна за виновен

Заподозреният за стрелбата във Вашингтон не се призна за виновен

Свят Преди 1 час

Съдията постанови 29-годишният Рахманула Лаканвал да бъде задържан под стража без право на освобождаване под гаранция

<p>Тенисистката&nbsp;Серина Уилямс: Това е лудост</p>

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Свят Преди 2 часа

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл

<p>&bdquo;Не ги искаме в нашата страна&ldquo;</p>

„Не ги искаме в нашата страна“: САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

Свят Преди 2 часа

Списъкът на държавите включва Афганистан и Сомалия

Снимката е илюстративна

Страните членки на ЕС постигнаха съгласие по нов законопроект за засилване на борбата с корупцията

Свят Преди 2 часа

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 2 часа

Грозят го от до 12 години лишаване от свобода и конфискация на имуществото

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

Свят Преди 2 часа

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната почти бяха спрели

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

България Преди 3 часа

Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за ДОО и на НЗОК за следващата година

<p>Ужас в какаовите плантации: Деца са продавани от трафиканти за $34</p>

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Свят Преди 3 часа

Докато индустрията не плаща справедлива цена и правителствата не наложат реална отчетност, всяко блокче шоколад остава неизплатен морален дълг

Снимка на Агата Кристи и дъщеря ѝ Розалин на страниците на вестник, който съобщава за мистериозното изчезване на писателката

3 декември: Най-голямата мистерия на кралицата на криминалетата

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Той ще се изправи срещу стратезите Алекс и Радостина

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Свят Преди 10 часа

"Много се радвам да ви видя", каза Путин

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Любопитно Преди 11 часа

До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Edna жена, за която годините са просто цифра - Джулиан Мур на 65!

Edna.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът (СНИМКИ)

Edna.bg

Гуардиола: Толкова съм стар, а играчите не ме уважават!

Gong.bg

Химията на Ман Юнайтед: Мбемо и Диало пред DIEMA SPORT

Gong.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg

Да ходиш по вода: Историята на човека, овладял спорта, който превърна локвите и фонтаните в арена

Nova.bg