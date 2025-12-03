Свят

Страните членки на ЕС постигнаха съгласие по нов законопроект за засилване на борбата с корупцията

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси

3 декември 2025, 07:46
Страните членки на ЕС постигнаха съгласие по нов законопроект за засилване на борбата с корупцията
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

С траните членки на ЕС постигнаха първоначално споразумение за минимални стандарти относно това как държавите да дефинират и санкционират свързаните с корупция престъпления в наказателния си кодекс, обяви Съветът на ЕС, цитиран от ДПА.

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси.

Предвижда се за първи път в законите на страните от ЕС да бъде определено по единен и междусекторен начин какво представлява корупция и как тя трябва да се наказва, съобщи Съветът на ЕС след преговори с Европейския парламент.

В целия ЕС подкупите в публичния и в частния сектор, злоупотребата с власт и възпрепятстването на правосъдието ще се считат за свързани с корупция престъпления. В бъдеще ще има и единни стандарти за поведение на държавни длъжностни лица.

Освен това новите правила ще определят как държавите трябва да наказват свързаните с корупция престъпления на национално ниво. Нарушителите ще получават наказания от три до пет години лишаване от свобода, в зависимост от престъплението. Ще има и единни правила за това кога държавните служители, признати за виновни по обвинения в корупция, трябва да губят работата си.

За предотвратяване на престъпленията всяка страна от ЕС ще трябва да създаде център за борба с корупцията. Страните членки също така ще трябва да създадат списъци на професиите и отраслите, които са особено тежко засегнати от корупция.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Корупция ЕС Борба с корупцията Законодателство Наказания Предотвратяване на корупцията Разследвания Държавни служители Подкупи Злоупотреба с власт
Последвайте ни

По темата

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

„Не ги искаме в нашата страна“: САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

„Не ги искаме в нашата страна“: САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

3 декември: Най-голямата мистерия на кралицата на криминалетата

3 декември: Най-голямата мистерия на кралицата на криминалетата

Земеделец: Рентите у нас са икономически необосновани

Земеделец: Рентите у нас са икономически необосновани

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тенисистката&nbsp;Серина Уилямс: Това е лудост</p>

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Свят Преди 35 минути

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 1 час

Грозят го от до 12 години лишаване от свобода и конфискация на имуществото

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Свят Преди 9 часа

"Много се радвам да ви видя", каза Путин

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Любопитно Преди 9 часа

До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

България Преди 9 часа

Борисов: Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания

Протести в няколко български града тази вечер

Протести в няколко български града тази вечер

България Преди 10 часа

Замеряха с предмети централата на ГЕРБ в Габрово

Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

Любопитно Преди 10 часа

Сумата значително надхвърля предишния рекорд

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Няма да има прости решения за прекратяване на тази война

„Възраждане“, МЕЧ и „Величие“: Оставка!

„Възраждане“, МЕЧ и „Величие“: Оставка!

България Преди 12 часа

Трите партии излязоха с позиции срещу правителството на Росен Желязков

Папата с апел срещу военна инвазия на САЩ във Венецуела

Папата с апел срещу военна инвазия на САЩ във Венецуела

Свят Преди 13 часа

Лъв XIV: Наистина вярвам, че е по-добре да се търсят начини за диалог, може би натиск

Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

България Преди 13 часа

Това заяви в страницата си във Фейсбук съпругата на президента Румен Радев

Въоръжен грабеж в Банско

Въоръжен грабеж в Банско

България Преди 14 часа

Извършителят на престъплението е на 24 години

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Свят Преди 14 часа

Путин: Много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме

<p>България подписа договор за нови ядрени мощности</p>

България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности

България Преди 14 часа

България навлиза в определящ етап от реализацията на мащабния проект за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

Технологии Преди 15 часа

Това заяви изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман

Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

Свят Преди 15 часа

Президентът на Националния сбор се радва на стабилни позиции, докато неговият ментор е замесен в правни проблеми

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът (СНИМКИ)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 декември, сряда

Edna.bg

Левски с нова цел за атаката

Gong.bg

Скаршем влиза в титулярния състав срещу Локо Пд

Gong.bg

Да ходиш по вода: Историята на човека, овладял спорта, който превърна локвите и фонтаните в арена

Nova.bg

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас

Nova.bg