Протести в няколко български града тази вечер

Г рупа граждани организираха протест тази вечер в Русе. Инициатор на недоволството е движение "Непримиримите".

Протестиращите се събраха на централния площад пред сградата на Общинската и Областна администрации в града и поискаха оставката на правителството.

Източник: БТА

Жители на Видин излязоха на протест с искане за оставка на правителството. Те бяха организирани в социалните мрежи и се събраха пред сградата на общината.

"Подкрепяме позицията на протестите и искаме оставка. Събрали сме се да отстояваме нашите искания. Нещата трябва да се променят поне за децата ни", каза Марта Абушинова от организаторите. Тя призова хората отново да се съберат утре вечер пред Общината във Видин.

"Тук съм да подкрепя хората, защото смятам, че трябва да сложим край на този корумпиран и престъпен начин на управление от последните години", каза Димитър Велков, който е общински съветник.

"Ние протестираме и срещу бюджета, защото предвидените мерки ще бръкнат в джоба на всеки български гражданин", отбеляза той.

Протестиращите развяваха български знамена и скандираха "Оставка".

Източник: БТА

Граждански протест, организиран в социалните мрежи, за втора поредна вечер събра хора на централния площад в Ямбол. Обединяващото в исканията им беше оставка на правителството.

"Макар че бюджета вече го свалиха, всички тук сме се събрали с обща кауза, най-вече против корупцията и несправедливостта, които се случват в България. Мисля че хората тук са готови за някаква промяна", заяви пред БТА организаторът на протеста Анджелина Пехливанова, студент по дентална медицина.

"Надявам се да има оставка на кабинета, защото това вече не се трае. Мястото на тези хора не е там вътре", допълни тя.

Протестът в Ямбол премина без изказвания на говорители пред всички присъстващи. Хората бяха събрани на отделни групички. Имаше присъствие на единични представители на някои опозиционни политически партии, които настояха, че участието им е като граждани.

Източник: БТА

Жители на Габрово излязоха на протест "срещу статуквото". Полицейското присъствие в центъра на града бе засилено.

Протестът бе организиран във Фейсбук. От Областната дирекция на МВР в Габрово посочиха пред БТА, че в институцията е постъпило заявление за този протест.

Множеството започна да се събира малко след 18:00 часа, самото събитие бе обявено за час по-късно.

Протестиращите изпълниха площад "Възраждане". Бяха издигнати лозунгите "Оставка", "Мафията вън", "Кой не скача е дебел", прозвучаха призиви с искания за оставката на кмета на Габрово.

Събралите се хора изразиха недоволство от управлението на държавата и се обявиха "срещу статуквото".

По-късно събралите се хора се отправиха към сградата на Областната администрация, която се намира в противоположната страна на площада.

След възгласи и скандирания протестиращите бяха призовани да тръгнат на шествие. Близо до сградата на Априловската гимназия полицаи преградиха пътя и се опитаха да отклонят протестиращите, които посочиха, че имат намерения да отидат до местната централа на партия ГЕРБ.

В двора на Априловската гимназия бяха хвърлени бомбички, полицията установи един от използвалите пиротехническите изделия и той бе отведен от униформените служители.

Протестиращите стигнаха до офиса на ГЕРБ, като скандираха и бяха хвърлени няколко предмета по прозорците на сградата

Начело на протеста бяха предимно млади хора, които бяха покрили лицата си. Полицията спря за рутинна проверка част от тях. До напрежение и сблъсък между протестиращи и полицаи не се стигна.

След това гражданите се върнаха на площад "Възраждане", където протестът приключи.