Заподозреният за стрелбата във Вашингтон не се призна за виновен

Съдията постанови 29-годишният Рахманула Лаканвал да бъде задържан под стража без право на освобождаване под гаранция

3 декември 2025, 08:32
Заподозреният за стрелбата във Вашингтон не се призна за виновен
Източник: AP/БТА

З аподозреният, обвинен в стрелбата по двама военнослужещи Националната гвардия на САЩ в центъра на Вашингтон миналата седмица, снощи бе обвинен в убийство и други престъпления, след като се изправи за първи път пред съда чрез видеовръзка от болницата, предаде Ройтерс.

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Съдията постанови 29-годишният Рахманула Лаканвал да бъде задържан под стража без право на освобождаване под гаранция, като се позова на „невероятния терор“, предизвикан от стрелбата на няколко пресечки от Белия дом, при която бе убит един военнослужещ от Националната гвардия, а втори беше тежко ранен.

Лаканвал не се призна за виновен по никое от обвиненията.

„Доста ясно е, че той е прекосил страната, 3000 мили, въоръжен, с конкретна цел“, заяви по време на изслушването Рене Реймънд, съдия от Върховния съд на Вашингтон, окръг Колумбия.

Кой е задържаният за стрелбата по членове на Националната гвардия в САЩ

Адвокатът на Лаканвал настоя той да бъде освободен, позовавайки се на чистото му съдебно минало.

Лаканвал, който е гражданин на Афганистан, беше облечен в болнична престилка и изглеждаше, че се мъчи да държи очите си отворени по време на около половинчасовото заседание. Преводач му предаваше случващото се в съдебната зала.

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Срещу Лаканвал са повдигнати четири обвинения, включително в убийство от първа степен и въоръжено нападение с цел предумишлено убийство, пише в обвинителния акт. В него се твърди, че той е извикал „Аллаху акбар!”, което означава „Господ е велик”, докато е стрелял по 20-годишната Сара Бекстром и нейния колега от Националната гвардия, 24-годишния Андрю Уолф. Бекстром почина на следващия ден.

Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом

Статутът на Лаканвал като имигрант от Афганистан, влязъл в САЩ през 2021 г. по програма, стартирана от тогавашния президент Джо Байдън за презаселване на хиляди афганистанци, помагали на силите на САЩ по време на войната в Афганистан, бързо се превърна в гореща тема в кампанията на Тръмп срещу имиграцията, посочва Ройтерс. Лаканвал обаче е получил убежище през мандата на Тръмп.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
