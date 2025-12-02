"Бомбен циклон" връхлита САЩ

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Н ов, бързо преминаващ зимен шторм утежнява пътните условия и задълженията по почистване на сняг в части от централните щати на САЩ, които бяха засипани през уикенда. Следващата фаза на бурята може да се окаже забележителна.

Штормът ще се засили бързо до "бомбен циклон", докато се движи по източното крайбрежие към Атлантическа Канада и ще донесе първия обширен сняг и лед за сезона в части от Североизтока във вторник.

"Бомбен циклон" е просто шторм, който се засилва бързо, измерено чрез спад на атмосферното налягане с поне 24 милибара за 24 часа. Това може да увеличи опасностите от бурята, особено от вятър, който ще бъде силен по крайбрежието на Нова Англия.

Големите градове по коридора I-95 в Североизтока изглежда ще избегнат снега, но във вътрешните райони вероятно ще има значителни количества.

Предупреждения за зимно време са в сила за почти 70 милиона души, от равнините до щата Мейн, докато бурята се движи на изток.

Новата вълна от сняг и лед вече обхваща части от Централните равнини и ще се разпространи през Средния Запад, южните райони на Големите езера и долината на Охайо до вечерта. Лек сняг в понеделник сутринта в части от Небраска и Канзас се комбинира с ледени дъждове до южната граница на Оклахома.

Тази система ще донесе от тънък слой сняг до няколко инча на снежна покривка в градовете на Средния Запад и Големите езера, които преживяха рекордно снежен ноември след силен зимен шторм след Деня на благодарността в събота, включително Чикаго, Мадисън, Уисконсин и Спрингфийлд, Илинойс.

Штормът ще бъде първият за сезона за части от Нова Англия и средния Атлантик.

Ню Йорк, Филаделфия, Бостън и Вашингтон, окръг Колумбия, може да видят сняг във вторник, но снежинките вероятно ще преминат в дъжд, преди да се натрупа значителна снежна покривка.

Най-много сняг в Североизтока се очаква в североизточна Пенсилвания, горната част на долината на река Хъдсън в източен Ню Йорк, западната и централната част на Масачузетс, южните половини на Върмонт и Ню Хемпшир и източен Мейн. Някои места могат да получат 15 см или повече снежна покривка.

Точно южно от зоната с интензивен сняг, топъл въздух, плъзгащ се над студена земя, може да създаде зони с ледени дъждове по Централните и Южните Апалачи. Дори тънък слой лед в по-високите части на Вирджиния и Северна Каролина ще е достатъчен да предизвика проблеми по пътищата или разпръснати прекъсвания на електрозахранването.

Широко разпространен дъжд и няколко гръмотевични бури се очакват на топлата страна на бурята в южните райони. Локални внезапни наводнения са възможни от северния бряг на Мексиканския залив до централните и северните части на Джорджия.

Студът се задържа за дълго

Декември бележи началото на метеорологичната зима, която продължава до февруари, и ще се усеща така поне до първата седмица на сезона. Много места в централните и северните щати ще останат с температури в диапазона 0 -10°C, като нов сняг и лед ще се натрупват върху вече съществуващата покривка. Силният вятър ще засили усещането за студ.

След като снягът и ледът преминат, студът ще се задълбочи още повече. Нова вълна арктически въздух ще обхване централните и източните части на САЩ към края на седмицата, понижавайки температурите до най-ниските нива за сезона досега. Някои райони могат да достигнат дневни рекордни минимуми в четвъртък и петък, особено в равнините, Средния Запад и вътрешните райони на Североизтока.

Предстоящата арктическа вълна може да е предварителен сигнал за още студено време през по-късния декември, вследствие на смущение на полярния вихър.