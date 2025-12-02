Свят

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

Предстоящата арктическа вълна може да е предварителен сигнал за още студено време през по-късния декември

2 декември 2025, 15:06
Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България
Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция
Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене
Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)
Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина

Масови протести в Рим в подкрепа на Палестина
Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението
Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос
Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Н ов, бързо преминаващ зимен шторм утежнява пътните условия и задълженията по почистване на сняг в части от централните щати на САЩ, които бяха засипани през уикенда. Следващата фаза на бурята може да се окаже забележителна.

Штормът ще се засили бързо до "бомбен циклон", докато се движи по източното крайбрежие към Атлантическа Канада и ще донесе първия обширен сняг и лед за сезона в части от Североизтока във вторник.

"Бомбен циклон" е просто шторм, който се засилва бързо, измерено чрез спад на атмосферното налягане с поне 24 милибара за 24 часа. Това може да увеличи опасностите от бурята, особено от вятър, който ще бъде силен по крайбрежието на Нова Англия.

Големите градове по коридора I-95 в Североизтока изглежда ще избегнат снега, но във вътрешните райони вероятно ще има значителни количества.

Предупреждения за зимно време са в сила за почти 70 милиона души, от равнините до щата Мейн, докато бурята се движи на изток.

Новата вълна от сняг и лед вече обхваща части от Централните равнини и ще се разпространи през Средния Запад, южните райони на Големите езера и долината на Охайо до вечерта. Лек сняг в понеделник сутринта в части от Небраска и Канзас се комбинира с ледени дъждове до южната граница на Оклахома.

Тази система ще донесе от тънък слой сняг до няколко инча на снежна покривка в градовете на Средния Запад и Големите езера, които преживяха рекордно снежен ноември след силен зимен шторм след Деня на благодарността в събота, включително Чикаго, Мадисън, Уисконсин и Спрингфийлд, Илинойс.

Штормът ще бъде първият за сезона за части от Нова Англия и средния Атлантик. 

Ню Йорк, Филаделфия, Бостън и Вашингтон, окръг Колумбия, може да видят сняг във вторник, но снежинките вероятно ще преминат в дъжд, преди да се натрупа значителна снежна покривка.

Най-много сняг в Североизтока се очаква в североизточна Пенсилвания, горната част на долината на река Хъдсън в източен Ню Йорк, западната и централната част на Масачузетс, южните половини на Върмонт и Ню Хемпшир и източен Мейн. Някои места могат да получат 15 см или повече снежна покривка.

Точно южно от зоната с интензивен сняг, топъл въздух, плъзгащ се над студена земя, може да създаде зони с ледени дъждове по Централните и Южните Апалачи. Дори тънък слой лед в по-високите части на Вирджиния и Северна Каролина ще е достатъчен да предизвика проблеми по пътищата или разпръснати прекъсвания на електрозахранването.

Широко разпространен дъжд и няколко гръмотевични бури се очакват на топлата страна на бурята в южните райони. Локални внезапни наводнения са възможни от северния бряг на Мексиканския залив до централните и северните части на Джорджия.

  • Студът се задържа за дълго

Декември бележи началото на метеорологичната зима, която продължава до февруари, и ще се усеща така поне до първата седмица на сезона. Много места в централните и северните щати ще останат с температури в диапазона 0 -10°C, като нов сняг и лед ще се натрупват върху вече съществуващата покривка. Силният вятър ще засили усещането за студ.

След като снягът и ледът преминат, студът ще се задълбочи още повече. Нова вълна арктически въздух ще обхване централните и източните части на САЩ към края на седмицата, понижавайки температурите до най-ниските нива за сезона досега. Някои райони могат да достигнат дневни рекордни минимуми в четвъртък и петък, особено в равнините, Средния Запад и вътрешните райони на Североизтока.

Предстоящата арктическа вълна може да е предварителен сигнал за още студено време през по-късния декември, вследствие на смущение на полярния вихър.

Източник: CNN    
бомбен циклон зимна буря снеговалеж ледени дъждове Североизточна САЩ Среден Запад студено време пътни условия предупреждения за зимно време Нова Англия
Последвайте ни

По темата

Желязков за Бюджет 2026: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Желязков за Бюджет 2026: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще внесем вот на недоверие

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще внесем вот на недоверие

Hello: Крал Чарлз затваря вратата за помирението с принц Хари

Hello: Крал Чарлз затваря вратата за помирението с принц Хари

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

pariteni.bg
Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

Свят Преди 7 минути

Специалният пратеник на Тръмп е в Русия, за да обсъди път към прекратяване на войната в Украйна

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

Свят Преди 55 минути

"Ще изчезнеш или ще те застрелят": Най-добрият приятел на Уил Смит съди Джейда

"Ще изчезнеш или ще те застрелят": Най-добрият приятел на Уил Смит съди Джейда

Любопитно Преди 1 час

Джейда Пинкет Смит е обвинена, че е заплашила живота на близък приятел на съпруга си Уил Смит, след като той е разкрил подробности за личния ѝ живот

<p>Лора Караджова стана майка за трети път</p>

"Добре дошъл, Никола!": Лора Караджова стана майка за трети път

Любопитно Преди 1 час

Тя сподели новината в личния си профил във Facebook

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

Свят Преди 1 час

Срещата между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се състои във вторник, 2 декември. Според Дмитрий Песков, Путин и Уиткоф ще се срещнат през втората половина на деня

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

България Преди 2 часа

По-късно разследващите установили, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда, той е намерен и задържан

Изненадващо - тези три плода помагат за по-здрава и лъскава коса

Изненадващо - тези три плода помагат за по-здрава и лъскава коса

Любопитно Преди 2 часа

Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще бъде номиниран броени дни преди големия финал?

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

България Преди 2 часа

„Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция“, казва финансовият консултат Преслав Китипов

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Свят Преди 2 часа

Говорителят на Кремъл направи изявлението си на брифинг за индийските медии преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

България Преди 2 часа

Данните са на Министерство на здравеопазването за състоянието на ХИВ епидемията в България

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

България Преди 2 часа

Съпругът на жената Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров получиха доживотни присъди през февруари

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

България Преди 2 часа

Тя ще се срещне с министъра на правосъдието по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София

Ето колко би струвал днес престоят на Кевин в хотел „Плаза“ през 1992 г.

Ето колко би струвал днес престоят на Кевин в хотел „Плаза“ през 1992 г.

Любопитно Преди 3 часа

Инфлацията превърна прочутата $1,000 вечеря на героя в "Сам вкъщи 2" в $2,233 днес, а цялото му пътуване до Ню Йорк би струвало $8,511 през 2025 г.

ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

България Преди 3 часа

Средствата са предназначени да подкрепят икономическия растеж и конкурентоспособността на страната

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Миналият месец певицата сподели загадъчно видео от лекарски кабинет, но не разкри защо се нуждае от медицинска грижа

Всичко от днес

От мрежата

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ДЕКЕМВРИ 2025 са като уютна прегръдка в очакване на чудото

Edna.bg

Гергана и Маргарита от „Клетката“ – две актриси с Edna история

Edna.bg

Лудогорец пласира крило в Колумбия

Gong.bg

Анди Мъри: Обожавах да гледам как играе Федерер

Gong.bg

Желязков: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Nova.bg

ПП-ДБ внася вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица

Nova.bg