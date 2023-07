Сингапур екзекутира жена, обвинена в употреба на наркотици, за първи път от 20 години насам

С ингапурската гражданка Саридеви Джамани, на 45 години, е призната за виновна за трафик на 30 г (0,03 унции) хероин през 2018 г.

Тя ще бъде вторият осъден за наркотици, който ще бъде екзекутиран в рамките на три дни, след сънародника си от Сингапур Мохд Азиз бин Хюсеин, и 15-ият от март 2022 г. насам.

Сингапур има едни от най-строгите закони за борба с наркотиците в света, които според него са необходими за защита на обществото.

Азиз е осъден за трафик на 50 г хероин. Съгласно сингапурските закони смъртното наказание може да бъде приложено за трафик на повече от 15 г хероин и повече от 500 г канабис.

През април миналата година друг сингапурец, Тангараджу Супиах, беше екзекутиран за трафик на 1 кг канабис, който той никога не е докосвал. Властите твърдят, че той е координирал продажбата чрез мобилен телефон.

